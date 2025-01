Qué negociaron Javier Milei y Kristalina Georgieva en Washington (y por qué habrá acuerdo)

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se aceptó discutir la política cambiaria del Gobierno. Desde Buenos Aires que todo sea aprobado por ley del Congreso y con metas fijas, numéricas y porcentuales, innegociables. Las negociaciones comenzarán la semana que viene en Buenos Aires, con el venezolano Luis Cubeddu a la cabeza. Y con la idea que para abril, Argentina pueda ser presentada ante el mundo como un ejemplo de resiliencia, cambio y revolución económica para los próximos años.

Todo se aceleró, es esa reunión de unos 80 minutos reloj. A tiempo completo de debates y discusiones, siempre en buenos términos. Y con tempo político. Javier Milei y Kristalina Georgieva cerraron ayer por la tarde en Washington los términos de la negociación bilateral para avanzar en el nuevo acuerdo que Argentina y el Fondo Monetario. Lo importante de la conversación, es que se concentró en los problemas que separan al nuevo, seguramente, Stand By (que reemplazará al Facilidades Extendidas vigente firmado hace un año), y no en lo que las partes ya tienen acordado.

En este sentido, no habrá problemas para que el FMI apruebe el primero año del acuerdo (aún con la meta de reservas creciendo a 9.000 millones anuales incumplida); sobre la base del sostenimiento del superávit fiscal primario en un 2% anual y una promesa de no emisión a rajatabla. Esto además de metas de reservas en el Banco Central que deberían cumplirse.

Hay buena relación entre el FMI y el Gobierno de Javier Milei.

Sobre los temas de discusión, Argentina aceptó que por ahora no es el momento de avanzar en ideas revolucionarias sin aceptación del FMI (ni de los mercados), como la dolarización de prepo de la economía o el cierre del BCRA. El modelo para seguir por los próximos años (mínimo, la actual gestión de Javier Milei), serán el uruguayo y el peruano, los dos faros que el organismo tiene para la región. Esto es, una flotación semi sucia, con algo de intervención directa o indirecta del estado; pero con el objetivo de una liberación del intercambio de dólares, y una simplificación de su comercialización.

Aquí en realidad hay coincidencias entre las partes, sobre la necesidad de abrir el cepo y que haya un solo tipo de cambio oficial, con un alternativo débil y circulante. El problema es en la velocidad de la apertura, aún con fondos frescos desde el organismo y/o el mercado financiero o fondos de inversión. Aquí Georgieva le dio una señal clave a Milei: la misión que llegará la semana próxima a Buenos Aires, analizara seriamente y cara a cara con Luis “Toto” Caputo y José Luis Daza, la idea de política cambiaria del oficialismo, la disminución del “crawling peg” del 2 al 1% desde febrero y el desmantelamiento paulatino del cepo dependiendo más del comercio internacional que del mercado local.

En principio es todo lo contrario a lo que en diciembre pasado, el encargado del caso argentino desde septiembre 2024, Luis Cubeddu recomendó para la Argentina como responsable del área ante su jefa, la número dos del Fondo, Gita Gopinath. Concretamente, Cubeddu pidió una devaluación del 20%, para luego, sí, avanzar en un acuerdo de largo plazo. Al ver que la política cambiaria argentina iba para el otro lado, las conversaciones entre el venezolano y Daza se enfriaron. Vinieron luego las fiestas y el virtual cierre de operaciones obligado del FMI, y el parate técnico hasta reestablecer conversaciones virtuales y frías via computadora. Mientras tanto se las partes fijaron como fecha tentativa para retomar las negociaciones a la segunda o tercera semana de marzo. A la espera del gran evento de hoy: la asunción de Donald Trump, y la segura presión política interna dentro del organismo para que se la ayude a la Argentina.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Sin embargo, la charla de ayer entre Milei y Georgieva parece haber cambiado el destino, acelerado los tiempos y aplacada la posición pétrea de Cubeddu- Gopinath y el staff técnico de pedir una aceleración de la valuación del tipo de cambio. Y no al revés. Este capítulo está aún sin resolver. Pero lo que cambió es la voluntad política del FMI, vía Giorgva, de escuchar en Buenos Aires los argumentos oficiales sobre que la idea de la disminución del “crawling peg” es buena para la apertura del cepo; y no contraproducente para racionalizar el tipo de cambio.

Los argumentos del gobierno para defender su idea parecen sólidos: al no estar emitiendo pesos, hay una menor presión sobre el dólar; lo que cruzado con el incremento de los ingresos de divisas vía superávit comercial y salida de divisas de residentes que poseen ese dinero fuera del sistema financiero, determina un incremento en la oferta de moneda extranjera que provoca el retraso cambiario. Y que es consecuencia de un factor positivo y que está dentro del acuerdo general con el FMI: la no emisión monetaria. Y que todo ayuda bajar la inflación lo antes posible hasta un nivel respetable para la región; la gran meta del gobierno, apoyada y fomentada como objetivo máximo desde Washington.

Esto es lo que vendrán a revisar los técnicos del Fondo desde la próxima semana. Tendrán que esforzarse Caputo, Daza y el resto de los negociadores argentinos. Aunque, parece, los visitantes tienen buena voluntad. En el fondo, ambos coinciden en un concepto: la idea es ir a la libre flotación. Y en un segundo punto clave y fundamental: el compromiso de Milei de no utilizar el dinero que eventualmente gire el FMI (11.000 millones de dólares de piso, que podrían llegar incluso a los U$S 20.000 millones), para contener corridas cambiarias. Milei afirma, primero, que no las habrá; y, segundo, que no hará falta porque la cantidad de pesos circulantes nunca podrá provocar movimientos financieros- cambiarios desestabilizantes; porque, simplemente, no alcanza ni alcanzará la cantidad de moneda doméstica para un sismo clásico como los vividos entre abril y agosto del 2019, donde se esfumaron unos 7.000 millones de dólares en el proceso electoral que llevó a Alberto Fernández a la presidencia y al fin del gobierno de Mauricio Macri. Aquí también, con números de la base monetaria sobre la mesa, Caputo y Daza tendrán que convencer a Cubeddu y su gente. Pero, parece, Milei ya convenció a Georgieva . Parecería suficiente.

El segundo punto que se discutió ayer en la reunión Milei- Georgieva , fue la necesidad que todo lo acordado sea aprobado por una ley en el Congreso Nación. En este capítulo la búlgara es inflexible. La número uno del FMI quiere que el nuevo acuerdo tenga una legalidad total, tanto en el Fondo como en la Argentina. En el primer caso, con un aval importante del Board del organismo, donde el que talla de manera casi total son los Estados Unidos; quien junto con sus aliados occidentales más Japón detenta una mayoría inquebrantable. Con esta aprobación, Georgieva ve que cualquier cuestionamiento que haga el staff técnico quedará saldado para los negociadores del organismo; quienes quedarán luego liberados de responsabilidades si luego el Stand By o el Facilidades Extendidas falla. El recuerdo de la pérdida de su puesto de trabajo de Alejandro Werner en la dirección para el Hemisferio Occidental por haber recomendado la firma del fallido Stand By del 2018- 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, una experiencia que ni Cubeddu ni el resto de los técnicos quiere pasar.

Pero más importante para el organismo con sede en Washington, es que el nuevo acuerdo sea aprobado por el Congreso Nacional; para salvar cualquier cuestionamiento de institucionalidad dentro del país. Se recuerda que el Stand By del 2018- 2019 no contó con el aval legislativo, lo que luego valió una justa embestida de parte del kirchnerismo en el momento de cuestionar y renegociar ese acuerdo vigente. Si bien había problemas internos dentro del gobierno de Alberto Fernández, este capítulo siempre se cuestionó. Desde el momento en que en octubre del 2019 Fernández y Werner mantuvieron una reunión en Buenos Aires para saber que pensaba el presidente electo del acuerdo firmado por Macri.

Luego, ya entre el segundo semestre del 2021 y el primer trimestre del 2022, este Stand By hizo estallar la crisis dentro del entonces oficialismo; ya que Martín Guzmán había negociado un nuevo Facilidades Extendidas que era rechazado por el kirchnerismo, aún oficialismo. Uno (no el único) de los argumentos que Máximo Kirchner como estandarte expuso ante el público local para rechazar lo negociado por Guzmán por considerar el acuerdo vigente como ilegal, fue que no había pasado por el Congreso Nacional. El entonces (y luego renunciado) titular de la bancada kirchnerista, buscaba incluso que los “responsables” del acuerdo firmado en 2018- 2019 pasaran por Comodoro Py. Incluyendo los hombres y mujeres del FMI que había actuado conociendo la ilegalidad. Obviamente la acusación fue recibida con espanto desde Washington, pero finalmente no se le dio mayor importancia.

Pero se exigió que el Facilidades Extendidas del 2022 (el negociado por Guzmán), pasara por el Congreso. LA experiencia también fue traumática, y sólo con los votos del PRO la situación pudo destrabarse. Ahora Georgieva exige lo mismo. Que el nuevo acuerdo, que seguramente será a más de 7 años, tenga el respaldo del Poder Legislativo, algo que en el encuentro de ayer de Washington Milei aceptó sin problemas.

Si todo sale bien, el nuevo pacto de créditos y pagos entre Argentina y el FMI, se firmará lo antes posible, y se presentará en sociedad en tiempo y forma. Será entre la segunda y la tercera semana de abril, cuando el FMI y el Banco Mundial protagonicen su asamblea anual de primavera. En ese evento, el mas importante del organismo en el año, Georgieva quiere levantar la mano vencedora de Caputo, o de quién envíe la Argentina.