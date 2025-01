Previsibilidad económica: cómo la eficiencia redefine el consumo y los negocios

La economista Paula Pia Ariet brindó un análisis detallado sobre la inflación de diciembre y el panorama económico del país en una entrevista en MDZ Radio. Según Ariet, aunque el país no se encuentra en condiciones ideales para el crecimiento, la previsibilidad en ciertos aspectos permite proyectar mejor.

"Ya sabes cuál va a ser la inflación de este año, que va a rondar el 41 o 42%. No lo puedo firmar ya, pero empieza a dar una predicción", señaló Ariet y destacó que los cambios en la lógica de negocios han sido fundamentales en este contexto para adaptarse a las nuevas dinámicas económicas: "El stock en una época inflacionaria te puede hacer ganar plata, pero en una época de recesión te puede hacer fundir. Ahora, la lógica es trabajar just in time: comprar cuando vas necesitando. La compra tiene que ser súper pensada y eficiente".

Escuchá la entrevista completa

"Ahora no es que el que más compra es el que gana, sino el que compra mejor. La compra tiene que ser súper pensada. Lo que van a resonar este año va a ser la eficiencia". En cuanto al consumo familiar, Ariet describió cómo han cambiado las prácticas de los ciudadanos comunes para hacer frente a la situación económica. "Hasta hace un año, estábamos acostumbrados a comprar lo máximo posible en el menor tiempo porque la plata valía menos mes a mes. Ahora, las compras tienen que ser más inteligentes. Los negocios deben tener precios competitivos porque las personas miran mucho más el precio", indicó.

Respecto al dólar y su rol en la economía, Ariet comentó: "Si el dólar no aumenta a la velocidad de la inflación, se pierde plata. Vos ganas plata teniendo dólares cuando estás seguro de que haber una devaluación. Ahora hay líneas de crédito y la demanda de préstamos hipotecarios está creciendo en un volumen interesante. Eso genera un movimiento económico muy importante".

La economista resaltó un cambio en la perspectiva general del país: "Somos un país que cambia y se actualiza rápidamente. Ya no se está todo el día pensando en cuánto está el dólar; ahora se empieza a mirar hacia adentro más que hacia afuera".