Efecto inflación: cómo quedarán los pisos del impuesto a las ganancias

El dato oficial sobre la inflación de diciembre y en general de 2024 tiene un impacto sobre los tributos que más preocupan a los argentinos. Uno de ellos es el impuesto a las ganancias que afecta a miles de trabajadores en el país y tendrá una actualización que comenzará a regir desde el primer día de enero de 2025.

Con base en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor que publicó ayer el INDEC -2,7%-, el salario bruto tomado como piso será de $2.280.000 para una persona sin carga de familia. Por su parte, los empleados que hayan declarado tener familiares deberán abonar este gravamen si su remuneración sin deducciones supera los $3.000.000, este monto representa un sueldo neto aproximado de $1.893.000.

Las nuevas escalas se mantendrán entre enero y junio de 2025 conforme la última reforma tributaria que llevó a cabo el Gobierno de Javier Milei por medio del Decreto 652/2024. De esta manera, los obligados a cumplir con este gravamen serán los asalariados registrados, jubilados y autónomos encuadrados dentro de la descripción del hecho imponible.

Un dato a tener en cuenta es que esta entrada en vigencia afectará la liquidación de las empresas debido a que la percepción se realizará por los sueldos abonados desde el primer día de este año. De esta manera será necesario hacer un reajuste sobre las remuneraciones de diciembre de 2024.

Cómo se aplicará la reforma de las normas fiscales

La modificación a las normas que rigen a los tributos dispuso la actualización de los pisos de ganancias a partir de la evolución del índice de inflación registrada entre septiembre y diciembre, este número ascendió al 11,78%. Es por ese motivo que el relevamiento publicado por el INDEC respecto de los precios del último mes cobró una gran relevancia.

El cálculo es sencillo, el porcentaje que reflejan los precios al consumidor en el periodo establecido por el Gobierno se aplica sobre los ingresos mínimos para pagar ganancias y también sobre la tabla de alícuotas que define cuánto se debe pagar en cada categoría.

“La decisión de implementar ajustes automáticos es positiva, porque ya no depende de que el Gobierno diga si va a haber actualización o no y utilizarlo políticamente. Hubiera sido mejor que fuera trimestral, porque el 2,7% sigue siendo alta y si un sueldo fue acompañando a la inflación los últimos seis meses no tuvo realmente una ganancia”, explicó al respecto el economista Sebastián Domínguez.

Por otro lado, los montos máximos sobre los cuales pueden hacerse deducciones también se verán afectados por el 11,78% de inflación entre septiembre y diciembre del año pasado. Entre los gastos deducibles se puede enumerar: de salarios del servicio doméstico, el de gastos educativos de los hijos y el de alquiler de la vivienda.

Sobre este punto, Domínguez resaltó la deuda del Ejecutivo de hacer una nueva modificación sobre el tributo: “Habría que esperar que en una futura reforma tributaria que se aumenten las deducciones personales y se hagan más amplias las escalas. Es decir, que el impuesto sea más progresivo. Esto difícilmente se pueda hacer este año o el próximo. Para ello tiene que mejorar la situación económica”.

Jubilados y autónomos

Para los trabajadores de profesiones liberales la actualización de los montos de deducciones -los que se descuentan del ingreso antes de aplicar la alícuota del tributo- también tienen un efecto.

En ese sentido, para los ingresos los cobros mensuales promedio que quedarán encuadrados dentro del pago de ganancias serán los que superen los $1.468.658. Para la categoría general, los nuevos profesionales y emprendedores serán afectados cuando sus ingresos sean mayores a $1.631.843.

Finalmente, el piso actual para los jubilados es de $2.127.256, mientras que a partir de febrero será de $2.184.692. Es importante tener presente que si el mínimo salarial para empleados activos es mayor a ese número se aplicará la cifra más beneficiosa para el trabajador retirado. En ese caso, el ganancias se pagará sobre el ingreso equivalente a $2.280.000.