Compras en Chile: la guía definitiva para no pagar de más en Aduana

Quienes han decidido pasar sus vacaciones en Chile; al plan turístico de recorrer algunas populares playas de la V Región como Viña del Mar, Reñaca, Concón, Papudo o Zapallar, entre otras; seguramente sumaron algunas paradas obligadas en los malls y outlets donde las compras de indumentaria, calzado, electrónica y algunos artículos de tecnología despertaron una nueva pregunta: ¿cómo hacer al momento de cruzar la frontera para ingresar toda la mercadería?

Al recorrer las tiendas del vecino país, la tentación de adquirir algunos productos que pueden encontrarse hasta un 100% más baratos que en Argentina hizo que más de uno se preguntara sobre los límites permitidos para las compras en el extranjero y los productos prohibidos al momento de pasar por la Aduana.

Es que la combinación de la conveniencia cambiaria, la variedad de productos que se pueden encontrar en los locales trasandinos y algunos descuentos especiales por la liquidación de temporada resultan más que atractivos para los argentinos, pero ingresar esa mercadería al país puede causar algún que otro dolor de cabeza y un golpe al bolsillo si no toman todos los recaudos.

Los argentinos deben cumplir con ciertos límites en los montos de las compras que pueden ingresar al país. Foto: Sol Devia/MDZ

Por qué es más barato comprar en Chile

¿A qué se atribuye este escenario económico en el vecino país? En primer lugar, Chile está pasando por proceso de depreciación de la moneda mucho más agresivo del que se vive en nuestro país, por lo que la conversión de “dólar a luca” hace que algunos precios resulten muy baratos medidos en la divisa estadounidense para los argentinos.

En segundo lugar, los tratados de libre comercio que rigen en tierras chilenas disparan una doble ventaja para los comercios de ese país: por un lado, es menor la carga impositiva que deben afrontar, por lo que pueden ofrecer un precio más conveniente; por el otro, es mayor la cantidad de mercadería que puede ingresar, por lo que sus góndolas pueden exhibir una mayor cantidad de productos.

Qué objetos se pueden ingresar y de cuánto es la franquicia en Argentina

Conforme a la información aportada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cada persona tiene permitido el ingreso de objetos comprados en el exterior, en este caso Chile, por un importe igual o inferior a US$ 300 para quienes viajen por la vía terrestre y de US$ 500 para quienes los hagan por la vía aérea. En el caso de menores de 16 años, la franquicia corresponde al 50%, es decir, US$ 150 y US$ 250, respectivamente. Este cupo personal es mensual y no acumulable.

¿Qué pasa con celulares y notebooks? Estos productos suelen exceder ese valor preestablecido por las autoridades, por lo que se consideran una excepción. De acuerdo a la normativa vigente, cada persona tiene permitido el ingreso de un teléfono y una notebook o tablet por mes sin pago de arancel.

Además, cada viajero puede ingresar ropa y objetos sin fines comerciales, de uso personal, y otros objetos que haya declarado al salir del país. En caso de exceder el monto de la franquicia asignada, la persona deberá pagar un arancel correspondiente al 50% del total excedido. Por ejemplo, en un objeto cuyo valor es de US$ 600, la franquicia contempla US$ 500 y el excedente sería US$ 100, por lo tanto, se debería pagar un arancel de US$ 50 (50% de los US$ 100 excedidos).

Un dato no menor es que para aquellos que viajen en auto, la franquicia es acumulable en el grupo familiar (matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados). En cualquiera de los casos, es conveniente conservar los tickets de compra que compruebe que la mercadería fue adquirida para uso personal. Al fondo, las cintas donde el personal de ARCA hace el control de equipaje para quienes viajan en colectivo desde Chile a Mendoza. Foto: Sol Devia/MDZ

Cómo se hace con el dinero en efectivo

La normativa de ARCA indica que está permitido el ingreso y retiro del país de sumas inferiores a US$ 10.000 o su equivalente en otra moneda. Asimismo, los menores de 16 años podrán ingresar o sacar hasta US$ 5.000. De requerir el ingreso de un monto superior, deberá realizarse una declaración especial en Aduana, mediante el formulario OM 2249A. En tanto, los egresos monetarios superiores al monto permitido deberán realizarse por transferencia bancaria.

Qué se puede ingresar al país según ARCA

La experiencia de pasar por la Aduana en primera persona

Durante los últimos días, MDZ Online pudo vivir en primera persona cómo es el proceso de cruzar el Paso Internacional Cristo Redentor en plena temporada de vacaciones. Aunque el proceso fue bastante similar tanto en el complejo Los Libertadores (lado chileno) como en Horcones (lado argentino), en este caso nos centraremos en lo que pasó al regresar al país.

En nuestro caso, el viaje se hizo en ómnibus, por lo que el periplo en automóviles o camionetas puede variar un poco. Con una espera total de cuatro horas en el complejo fronterizo, los trámites migratorios podemos dividirlos en dos etapas: primero, el registro de ingreso al país; y segundo, el control del personal de ARCA del equipaje.

Con una larga fila de colectivos repletos esperando por completar con la documentación correspondiente, cabe destacar que ambos procedimientos se completaron en cuestión de minutos. En el primero, cada pasajero aportó la documentación solicitada por el personal de migraciones y su único tiempo de espera correspondió a que se complete el contingente con el que se viajaba. La fila para completar el ingreso al país, el paso previo a la revisión del equipaje. Foto: Marcos García/MDZ

En el segundo, ya con la unidad frente a la cinta de control de ARCA y previo control mientras los pasajeros completaron el primer paso, el personal de Aduana hizo una selección de maletas al azar para inspeccionar su contenido y cada pasajero debió bajar con su equipaje de mano, aunque en nuestro caso no fue inspeccionado y solo los dueños de las valijas debieron responder en caso de presentar alguna irregularidad, la cual no la hubo en nuestro viaje.

Así, con un tiempo aproximado de 40 a 60 minutos dentro del complejo, al menos para el transporte de pasajeros, sin mayores sobresaltos se puede continuar con viaje ya en tierras mendocinas.