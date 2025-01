El emprendedor tiene 99,9% de locura y 0,1% de racionalidad, asegura el fundador de Mathienzo

En los recuerdos de cada familia argentina, existe un mate, una bombilla, una tarde compartida con seres queridos. Pasaron muchos años y la yerba mate es una marca registrada, un homenaje a la amistad. La yerba mate es un símbolo de la cultura y que refleja la cercanía y la calidez de nuestras costumbres nacionales.

Nicolás Tiferes es emprendedor y fundador de Mathienzo, empresa de diseño dedicada a todo lo que hace al entorno del mate, desde la yerba hasta el merchandising, pero abarcando su portfolio también a combinaciones de yerba mate con tónica. En diálogo con MDZ Tiferes aborda los aspectos clave del negocio.

- Argentina es el mayor productor mundial de yerba mate con un 60% del total, seguido por un 30% en Brasil y 10% en Paraguay. ¿Qué perspectivas de crecimiento tiene hoy la actividad?

- Así es, lo interesante es que cada mercado tiene su propio tipo de yerba. Todo nace de una misma planta, pero el mercado de Argentina es totalmente diferente al mercado de Brasil y al de Paraguay, es una especie de híbrido. Misiones es la mayor productora y Corrientes, es donde se centraliza toda la producción de yerba mate para el resto del mundo. Eso es lo interesante que tiene la industria, espero que se siga manteniendo así, por lo menos para los próximos 15 años.

Entiendo que también el concepto de globalización de la industria está haciendo que cada vez más gente se quiera interiorizar, quiera saber si el proyecto es viable para producir en cualquier otro lugar. He escuchado que están haciéndose pruebas en Hawáii, en Sudáfrica, pero por ahora este es de Sudamérica. Históricamente fuimos el número uno en yerba mate, creo que hay una condición y una mezcla de cuestiones que hacen que se desarrolle la industria acá, entre ellas es el clima, son los suelos llenos de minerales.

Esto tiene que ver también con que la industria y la plantación tienen que estar trabajando en sincronía en el mismo momento, mismo lugar, porque la hoja desde que la extraes de la planta hasta que la secas, no puede pasar más de 48 horas para que no se oxide. Si empieza a tener un proceso de oxidación la hoja, la calidad obviamente empieza a bajar.

Producto multifunción

- Hoy en día, un paquete de yerba tiene una particularidad, dice sin TACC, libre de gluten y so es genial.

- Es parte de una diferenciación y el celíaco es un consumidor muy importante de cualquier tipo de productos. La hoja no tiene gluten, pero sí nosotros certificamos que no hay contaminación cruzada donde se produce, tiene otro proceso. La producción de Mathienzo es solamente producción de yerba mate en el warehouse, donde se produce, que es en Noguera, Misiones. Hay marcas que no tienen la certificación porque en el mismo lugar donde producen yerba mate también hay harina, entonces la contaminación cruzada incide en la gente celíaca que tiene una condición que no admite hasta ni el contacto en la parte productiva. Eso hace que obviamente tenga una visibilidad y una aceptación diferente.

- ¿Desde cuándo está Mathienzo en el mercado?

- Mathienzo tuvo muchas transformaciones, existe desde 2012. Empezó siendo un producto dentro de un estudio de diseño industrial. La idea era desarrollar un producto para mostrarnos, dijimos por qué no crear un producto que es totalmente producido por nosotros y desarrollado por nosotros mismos. Entonces vamos a tocar la puerta a una empresa. Si esto podemos desarrollarlo, entonces contrátame para desarrollar una mesa, un sillón, lo que sea. Una de las ideas surgió de conectarnos con los negocios de Argentina y uno de los negocios masivos es el mate.

No hablo de la yerba, sino del mate que está más conectado a lo más casero, a las tradiciones, a la calabaza, a la madera. Y entonces desarrollamos un mate de silicona color verde loro, fucsia y la gente tradicional me miraba diciendo, qué estás haciendo, pero era parte de una lectura de un nuevo consumidor que estaba apareciendo, que buscaba practicidad. No quería curar el mate por dos, tres o cuatro días, que se le pudra la madera o la calabaza. Entonces leímos que ese era un producto que además de salir a presentarlo, pudimos venderlo bien. Y así fue, se inició el proyecto. Esto dentro de un estudio de diseño que se llamaba Estudio de Raíz.

El primer producto fue el mate Mathienzo, que tiene la característica de la jerga rioplatense, pero a su vez mi viejo siempre me decía, pásame el Mathienzo, entonces quedó y le pusimos una H en el medio y quedó, Mathienzo, tiene una especie de juego de palabras.

Reset y cuenta nueva

- En algún momento mencionaste "transformarse" e "ideas", dos palabras que me interesan mucho... En Argentina hemos vivido tantos períodos de crisis que somos expertos en reinventarnos. Yerba mate, tónica. ¿Cómo es esto?

- Esta fue la última transformación y lo estamos disfrutando. Es muy refrescante y lo puede tomar un nene de cinco años, una persona en un bar como cóctel tipo con gin tonic, con ADN Mathienzo, con ADN de mate, es parte de una transformación y una búsqueda de propósito que vengo trabajando desde que arrancó el proyecto en 2012. En el año 2016 en un estudio de diseño donde desarrollamos productos y la estrella fue el mate. Vendimos mucho volumen de esos mates.

Entonces, ahí es donde tomo de inspiración a Nespresso, por ejemplo, o las impresoras, donde el negocio no está en las cápsulas o en el cartucho. Empecé a ver a mi mate como mi máquina y necesitaba el cartucho o la cápsula. Y ahí fue donde empecé a estudiar sobre la industria de la yerba mate.

Yo no vengo de una familia productora de mate, soy porteño. Con todos los prejuicios de haber entrado a una industria y empecé a entender que el universo de las armas gigantesco, y parte de este primer cambio, fue transformar este diseño en marca. Se desarrolla la yerba mate Matienzo puntualmente para la exportación. Hasta 2023 empezamos a asentar el negocio en todo lo que era en concepto premium, no solamente por una cuestión de marketing, sino por lo que hay atrás de la materia prima.

Mathienzo tiene en su nombre la impronta de la jerga rioplatense para llamar así a esta infusión.

Foto: Analía Melnik/MDZ

- ¿Cómo fueron estos últimos años en que la economía estaba para atrás, una elevada inflación mensual? Y sin embargo te animaste. ¿Cómo hiciste?

- El ser emprendedor tiene un 99,9% de locura y después un 0,1 de racionalidad, esto tiene que ver con varios factores. En lo personal, tengo la convicción de que si hay un proyecto a largo plazo que sé que va a escalar y puede llegar a ser globalizado, no importa lo que pase en la coyuntura general, yo voy para adelante, tomando recaudos, pero con un propósito bien marcado de visión a largo plazo. En el medio pueden pasar un montón de cosas, puede volcar 200 veces.

- El hecho de ser emprendedor tiene también eso de prueba y error. ¿Te tocó el error?

- Sí, estuve a punto de cerrar el proyecto tres, cuatro o cinco veces por diferentes motivos. Y por supuesto, este entre ellos la pandemia. Cuando empieza la pandemia, cuatro de las cinco unidades de negocio que estaban dentro de la órbita se separaron. Con el Covid se apagó todo, no hay más nada. Me tuve que reinventar porque es una realidad y me quedé parado ahí. Íbamos a estar complicados, pero también es cierto que Argentina tiene un instinto de supervivencia muy fuerte, dentro de la realidad de cada emprendedor o de cada persona.

La entrevista completa

- ¿Qué respuestas venís teniendo con respecto a la originalidad de Mathienzo?

- La respuesta es extraordinaria. Es un trabajo de casi dos años para desarrollar la fórmula Mathienzo, con personas que realmente saben lo que hacen. Uno de los secretos de Mathienzo es rodearme con gente que sabe más que uno y hacen magia en sus industrias y sus categorías.