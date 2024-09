Un aceite de oliva mendocino con fin solidario se convirtió en uno de los mejores del mundo

La provincia de Mendoza tiene uno de los mejores aceites de oliva del mundo. Así lo determinó The Word´s Best Olive Oils 2023 /2024, donde el producto de Obra Don Bosco se ubicó en el puesto 18, siendo el mejor representante argentino en el listado internacional donde se destacan AOVE de España, Italia, Túnez, Portugal, Francia, Brasil y Uruguay. Lo particular del producto mendocino, además de su calidad, es que detrás de su ventas está un propósito solidario.

Para conocer los orígenes de este aceite de oliva tenemos que remontarnos al Siglo XIX, más específicamente a 1898, año en el los Salesianos de Don Bosco llegaron a Rodeo del Medio, en el departamento de Maipú, donde hoy mismo conservan la cava más antigua del país. Tan determinante fue su llegada que la vida de ese distrito se desarrolló alrededor de la Capilla y la Escuela Don Bosco, al día de hoy símbolos del pueblo.

Fue para el año 1901 cuando comenzaron las clases de viticultura y enología, cuya evolución fue dando paso a nuevas instancia educativas, hasta llegar a la Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación, la responsable del aceite premiado en The World´s Best Olive Oils 2023 /2024 y considerado el mejor de Argentina, por encima del Nucete Suave Arbequina, producido por Agro Aceitunera de la provincia de Buenos Aires, que quedó en la vigésima colocación.

El aceite de Don Bosco fue elegido como uno de los mejores del mundo y el mejor de Argentina. (Foto: Por Los Jóvenes)

Un fin solidario

El galardonado aceite de oliva es fruto del trabajo de un equipo comandado por Lourdes Toujas y Nicolás Arrigo, encargados de la almazara. Un factor adicional del mismo, así como el de otros productos elaborados por jóvenes en estas instituciones educativas es que tienen un impacto social positivo a través de Por los Jóvenes - Don Bosco, organización que acompaña las propuestas socio educativas de los Salesianos en Argentina.

Es que al adquirir estos productos -tanto aceite como vinos, dulce de leche, yerba y miel- elaborados por los estudiantes como parte de su formación, se colabora con la educación de jóvenes en contextos vulnerables, ya que lo recaudado se destina a propuestas socio educativas.

Este último reconocimiento internacional se suma a otros premios, como en el evento internacional Olivinus, ArgOliva (el evento olivícola más importante de América) y Sol de Oro (concurso italiano itinerante).

Además de la escuela agrotécnica mendocina de Don Bosco, hay otras tres en Buenos Aires, dos en Córdoba y una en Misiones y en Tierra del Fuego, donde se elaboran productos como dulce de leche (proveniente de tambos propios), yerba mate (con un siglo de experiencia en el secado con el método “barbacuá” y estacionamiento natural), vinos y miel.

La importancia del concurso

World's Best Olive Oils (WBOO) es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Constituida y apoyada por destacados catadores y expertos profesionales internacionales en aceite de oliva, el objetivo de WBOO es construir el ranking de los mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo a partir de los resultados de los más estrictos concursos internacionales de aceite de oliva vírgenes extra y así apreciar el valor de los aceites de oliva vírgenes extra extraordinarios.