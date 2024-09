El Banco Central volvió a comprar dólares y sumó reservas

El Banco Central culminó la jornada con compras netas de divisas en el mercado cambiario, después de un par de días vendedor. En un mercado con una pronunciada baja del valor del dólar libre, la entidad monetaria adquirió US$ 92 millones y suma en la primera semana de septiembre un saldo positivo de US$ 144 millones.

Las reservas netas informadas, en tanto, culminaron en US$ 27.439 millones, con lo que sumaron US$ 87 millones respecto de la jornada anterior.

El dólar mayorista cerró en $954,50 con un volumen negociado en el segmento de contado de US$ 312,4 millones, US$ 10 millones en el MAE y US$ 422 millones en el Rofex.

Fuerte caída del blue

El dólar blue, en tanto, se negoció con una baja de $30 hasta $1.265 para la venta, un 3,07% menos que la jornada anterior. En tanto hubo un 1,6% de retroceso para el MEP hasta $1582 y de 1,7% para el contado con liquidación hasta $1271. La brecha cambiaria cayó a de 33,5%, el menor gap entre el blue y el mayorista en más de tres meses.

El dólar Minorista que comercial el Banco Nación llegó a $974 para la venta.

Acciones con alzas y bajas

El S&P Merval perdió un 1,33% hasta 1.772.991 puntos, descontando ganancias de los días anteriores. Las acciones del panel líder cotizaron dispares, con alzas significativas de Longvie (14,38) y Banco Santander (6,31%). Los papeles que más bajaron fueron Central Costanera (-3,6) y Phoenix (-3,34).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también cotizaron mixtos. Las principales alzas son para Telecom (4,2%), Irsa (4,5%) y Edenor (4,77%). Las principales bajas llegaron de la mano de Bioceres (-2,5%), Banco Macro (-1,6%) y BBVA Argentina (-1,31%).