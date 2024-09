El Banco Central recupera reservas en un mercado calmo

El Banco Central culminó la jornada en rojo en el mercado cambiario, pero absorbió dólares y recuperó parte de las reservas que perdió la semana pasada.

La entidad monetaria vendió US$ 7 millones en el mercado de cambios, aunque en el arranque del mes aún tiene saldo positivo por US$ 65 millones.

Las reservas netas informadas, en tanto, culminaron en US$ 27.377 millones con lo que sumaron US$ 726 millones respecto de la jornada anterior, recuperando parte de los cerca de US$ 1000 millones que habían cedido el último día hábil de agosto.

Walter Moreno/MDZ con Moto G 24 Power

El dólar mayorista cerró a en $953,50 con un volumen negociado en el segmento de contado de US$ 261,960 millones, sin operaciones en futuros MAE y en el Rofex por US$ 237 millones.

El dólar blue, en tanto, se negoció con una leve alza de $5 hasta $1.310 para la venta. El MEP se mantuvo en $1286 y el CCL recuperó $15 hasta $1.310. La brecha cambiaria del blue con el mayorista ronda el 37,4%.

El dólar minorista comercializado por Banco Nación cerró en $973 para la venta.