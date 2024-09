El argentino que reinventó el negocio de alquiler de depósitos en Estados Unidos

Marcos Victorica se define a sí mismo como execonomista. En la Argentina se dedicaba a asesorar a empresas en temas impositivos, sin embargo a los 60 años -cuando la mayoría de las personas piensa en retirarse- decidió irse a vivir a Estados Unidos y comenzar de nuevo. Así fue como se convirtió en empresario de la industria del almacenamiento y en escritor.

Con creatividad y la marca de ingenio argentino, descubrió un negocio con un enorme potencial en la industria de los self-storage, esos depósitos reconocidos por el reality de subastas "Quién da más", un reflejo fiel del estilo de vida de los estadounidenses.

Pero, donde todos veían un negocio funcional, Victorica vio una industria con opciones para seguir creciendo. Con esto en mente, y con el objetivo de dar lugar a los latinos en esta industria emergente, creó el concepto de "Condo Storage" que permite subdividir las unidades con un título de propiedad, como una copia del sistema de las cocheras en Argentina.

Marcos Victorica con sus Self Storage en Estados Unidios.

Así fundó BAS Storage, que da la posibilidad a los latinos de invertir con pocos ahorros, obtener una renta fija en dólares de hasta el 8% anual, sin hacer nada, sin tener que viajar y sin riesgo de vacancia. En la actualidad, la industria ostenta un crecimiento anual del 5%, en infraestructura y renta.

La idea es simple, un inversor puede acceder a un título de propiedad en Estados Unidos comprando una porción del Condo Storage. Con ello tiene el derecho de cobrar la renta que se obtiene del negocio, más allá de que el local sea o no alquilado. Es decir, Bas Storage, asegura la renta independientemente de que el negocio funcione. Esto es posible gracias a la alta demanda que impide tasas altas de vacancia en todo el país.

Por otra parte, la empresa se ocupa de toda la operatoria, desde lo administrativo hasta la comercialización sin que el inversor necesite moverse de su casa en cualquier lugar del mundo.

El negocio de Victorica tiene su centro en el estado de La Florida, pero se extiende a otros estados.

Un negocio con potencial

Las bauleras son un servicio esencial para el 20% de los ciudadanos y ostenta una ocupación promedio del 93% en una superficie que supera los 200.000.000 m² netos en todo el país. Esto equivaldría a tres veces la superficie de la Isla de Manhattan, y supera la superficie de todos los locales de Walmart, McDonald's y Starbucks juntos.

Según investigaciones de Wall Street Journal, los clientes del self-storage están dispuestos a pagar a largo plazo un valor mayor por el almacenaje de sus pertenencias, que el propio valor de las mismas. La industria también tiene su “lado B”, el perfil solidario con iniciativas como Charity Storage, que se encarga de distribuir los objetos que quedan abandonados en cientos de puntos del país.

Según un reporte de ISS, se proyecta la construcción de más de 20 edificios de autoalmacenamiento, y la conversión de antiguos edificios para este fin. De esta forma, La Florida se convierta en el estado con mayor cantidad de proyectos de construcción de nuevos edificios, para dar respuesta a la demanda de más del 20% de la población de Estados Unidos, que ya llevan ocupados el 92% de los espacios.

Para los ciudadanos estadounidenses, el almacenamiento es un servicio de suma importancia, motivado por un estilo de vida consumista, pero en grandes centros urbanos con viviendas pequeñas.

“Es muy común, por ejemplo, que los jóvenes se muden a ciudades con mejores oportunidades laborales y mejor clima, resignando metros en el hogar. En este sentido, La Florida es una opción ideal, porque combina el clima agradable con la riqueza natural y cultural, por eso la demanda en este estado crece tanto”, explica Victorica.

Por eso, para quienes buscan invertir en Real Estate, ya sea en inmuebles o en otro tipo de propiedades, La Florida es una opción segura. “El self-storage es la manera más fácil de transformar los dólares de los inversores latinos en un título de propiedad en USA, es una renta más segura que una vivienda, no implica gastos de mantenimiento y no tiene riesgo de vacancia”, añade Victorica y destaca que el inversor no necesita viajar para invertir y obtener una renta fija en dólares de hasta el 8%. Centros de almacenamiento en Estados Unidos. BAS Storage

En la ciudad de Miami, el principal destino dentro de La Florida, se calcula que existe un promedio de 1 metro cuadrado de almacenamiento por habitante. Hoy, la oferta de unidades asciende a 12.610 unidades y se proyecta la construcción de nuevos edificios. En suma, los metros destinados al self-storage aumentarían en un 26,6% respecto de la disponibilidad actual, datos de Yardi Matrix; esto incluye la transformación de edificios de oficinas, un síntoma del cambio de estilo de vida en la ciudad.

Otra aventura: escritor

En su nueva faceta, este empresario del rubro real estate no convencional ya lleva publicados dos libros. El más reciente es Inspiración ZEN…Send. Mensajes del Futuro, una obra literaria que invita al lector a replantearse la importancia de los valores y emociones humanas en un mundo globalizado, a partir de la creación de escenarios fantásticos en los que participan e interactúan grandes y queridos personajes de nuestra historia.

Con este libro, llama a los lectores a “poner la imaginación a prueba, creando situaciones inauditas en las que grandes personalidades hablan sobre acontecimientos contemporáneos para reflexionar sobre el rol del ser humano en un mundo globalizado”, tal como expresa su autor.

Victorica destaca que la creatividad y la imaginación son indispensables para mantenerse vigente y adaptable a los nuevos desafíos. En su nueva etapa, encontró la manera de expresarse, destinando mucho más tiempo a la lectura y la escritura. Ahora dedica varias horas diarias a leer y plasmar sus ideas; Inspiración ZEN… Send es uno de los resultados de esta

fase de descubrimiento personal.