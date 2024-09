Se viene el recorte de tasas en EE.UU. pero el mercado quiere saber cuánto durará la baja

Todo indica que esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos volverá a recortar las tasas de interés de referencia luego de 54 meses. La última vez fue el 15 de marzo de 2020, en plena crisis global por la irrupción de la pandemia de Covid-19 y en esa ocasión aplicó una fuerte baja de un punto porcentual, pasando en ese momento de 1,25% a 0,25%, como incentivo a la economía.

No hay que esperar algo similar en este momento, pero sí un gesto que marque tendencia, luego de once subas consecutivas de la Fed. El propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anticipó hace unos días que "ha llegado el momento" de una baja de la tasa de interés, que desde julio de 2023 se ubica en un rango de 5,25-5,50%, pese a la relativa reducción de la inflación y la insistencia de los analistas en que se tomara este paso hace ya algunos meses.

Pero tal vez lo más relevante sea que los actores económicos y hasta los ciudadanos de a pie se preguntan de cuánto será el recorte esta vez y si esta baja de la tasa será consistente en el tiempo.

Mientras tanto, para países muy endeudados como la Argentina, el recorte de las tasas en Estados Unidos es una buena noticia, dado que impacta concretamente en el costo del financiamiento del Estado -y por añadidura de los particulares- y hasta en el cálculo de los vencimientos por venir de la deuda soberana.

Para los estadounidenses se trata de una confirmación que viene de hace tiempo. La propia Fed y los mercados financieros esperaba la baja desde hace rato, algo se especulaba desde principios para que aconteciera en algún momento de 2024.

Para la Fed mover la tasa de interés antes hubiera resultado un riesgo para reavivar la inflación, en momentos en que la baja del índice de precios al consumidor no lucía consistente. Para Jerome Powell y los analistas de la Reserva Federal no hay que relajar la política monetaria hasta que la inflación no baje hasta niveles del 2% anual.

En la actualidad a inflación está en niveles de 2,5% anual, en un lento proceso de baja gradual que arrancó en marzo pasado con un 3,5%. Esto en algún punto justifica la política monetaria de la Fed. De todas maneras, es una mejora sustantiva respecto del pico de 9,1% alcanzado en junio de 2022, pero tras la baja de desde ese momento en el verano hubo un rebrote que retrasó la baja de las tasas.