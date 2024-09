El Banco Central volvió a comprar dólares, pero sigue con el rojo en reservas

El Banco Central culminó la jornada con compras netas de divisas en el mercado cambiario por US$ 70 millones y suma en lo que va de septiembre un saldo negativo de US$ 114 millones.

Las reservas netas informadas, en tanto, culminaron en US$ 26.908 millones, con lo que cedieron US$ 33 millones respecto de la jornada anterior y US$ 511 millones en los últimos dos días.

Walter Moreno/MDZ con Moto G 24 Power.

El dólar mayorista cerró en $962 con un volumen negociado en el segmento de contado de US$ 259,8 millones, US$ 9 millones en el MAE y US$ 418 millones en el Rofex.

El dólar blue, en tanto, se negoció con una baja de $5 hasta $1.270 para la venta, un 0,35% menos que la jornada anterior. En tanto, los dólares financieros cedieron un 0,3% en ambas cotizaciones. El MEP cerró en $1214 y el contado con liquidación $1241. La brecha cambiaria llegó al 31,9%.

El dólar Minorista que comercializa el Banco Nación quedó en $982 para la venta.

La bolsa porteña bajó 0,19% este martes y el riesgo país volvió a subir y tocó los 1.370 puntos, cinco puntos más que la jornada anterior.