Jornada negativa para el Banco Central: venta de dólares y menos reservas

El Banco Central culminó la jornada con ventas netas de divisas en el mercado cambiario por US$ 31 millones y suma en la primera semana de septiembre un saldo negativo de US$ 53 millones.

Las reservas netas informadas, en tanto, culminaron en US$ 27.245 millones, con lo que cedieron US$ 154 millones respecto de la jornada anterior.

Walter Moreno/MDZ con Moto G 24 Power.

El dólar mayorista cerró en $978 con un volumen negociado en el segmento de contado de US$ 212,5 millones, US$ 60 millones en el MAE y US$ 232 millones en el Rofex.

El dólar blue, en tanto, se negoció con una suba de $10 hasta $1.280 para la venta, un 0,79% más que la jornada anterior. En tanto hubo un 0,4% de mejora para el MEP hasta $1231 y de 0,3% para el contado con liquidación hasta $1259. La brecha cambiaria cayó a de 31,9%.

El dólar Minorista que comercial el Banco Nación llegó a $978 para la venta.

La bolsa porteña bajó 3,17% este martes y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desploman hasta más de 7%, en lo que pareció una fuerte toma de ganancias tras el importante rally alcista en el inicio del mes. El riesgo país volvió a subir y tocó los 1.450 puntos.