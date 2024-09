Éstos son los 10 aumentos que llegan desde hoy y golpean el bolsillo

No es novedad. Los salarios quedaron desactualizados y el poder adquisitivo no logra recuperarse. Como contracara la inflación se desacelera, pero los aumentos no y van a contrasentido. De esta manera, la cantidad de bienes y servicios suben por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Septiembre llega con al menos 10 incrementos. En algunas provincias, puede haber alguna suba menos como es la tarifa de luz, o variar levemente los impuestos municipales, pero la base de aumentos es alta igual.

Alquileres

Tras desregularse el mercado inmobiliario, hubo una diversificación de tipos de contrato de alquiler. Por un lado, quedaron aquellos acuerdos con actualización anual según la variación del Índice de Contratos de Locación (ICL), que elabora el Banco Central (BCRA), contemplando un mix entre las subas de la inflación y de los salarios. Esta cifra alcanzó el 243,1% interanual en septiembre.

Gran parte de los salarios se va en el pago de alquiler.

Como cada mes, los inquilinos que deban actualizar el valor de su alquiler se encontrarán con un fuerte aumento. Por otra parte, en los contratos que se generaron a partir de este año, la tendencia fue acordar ajustes trimestrales o cuatrimestrales. Algunos optaron por el ICL y otros por la inflación -es decir, el Índice de Precios al Consumidor-. En cada caso, los aumentos quedaron de la siguiente manera:

Actualización trimestral por ICL: 30,75%.

Actualización trimestral por IPC (inflación): 23,35%.

Actualización cuatrimestral por ICL: 46,84%.

Actualización cuatrimestral por IPC (inflación): 36,93%.

Expensas

Diego Javier Gallione, secretario General de la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), detalló en diálogo con MDZ que el incremento será entre un 15% y 20%, variando según las reparaciones o mantenimientos que deban hacerse.

Por su parte, Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, no detalló una cifra exacta, pero sí adelantó que los factores que podrían empujar los nuevos aumentos son:

5% de suba para encargados.

Impacto en el uso de calderas durante el invierno, que se refleja en estas expensas.

Aumento en los servicios públicos.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga siguen librando una batalla judicial por la desregulación de su sector. Mientras tanto, varias compañías ya comunicaron de cuánto será la suba de los planes a partir de septiembre, y efectivamente, superará al 4% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio -que se conoció en agosto-. Las cuotas de las prepagas aumentarán entre 4,5% y 5,8%, según la empresa.

Combustibles

Las compañías petroleras se aprestan a aumentar cerca de un 4% el precio de los combustibles en todo el país a partir de este domingo. El porcentaje de ajuste se compone por la devaluación mensual (crawling peg de 2%), un punto aproximadamente de suba del impuesto a los combustibles, y algún punto adicional de recomposición de rentabilidad de las empresas.

Se estima que ya no quedarán alternativas de combustible por debajo de los $ 1.000 en litro.

Crece la preocupación de los ciudadanos por la ola de aumentos que llega en septiembre.

Educación

Los colegios privados con aporte estatal aumentarán en agosto 4% en CABA. De esta manera, los aranceles de las cuotas quedarían de la siguiente manera:

Nivel inicial y primario: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal serán de $27.500, y para los que tienen el 40% será de $127.000.

Nivel secundario: entre $36.000 y $165.000, según el nivel de subvención. Mientras que, las secundarias técnicas, agraria y especializadas en arte con 40% de subsidios tienen el tope de $189.000.

Mientras que, en el caso de las escuelas con subvención estatal incrementarán 4,5% en Provincia de Buenos Aires. De esta manera, los aranceles de las cuotas quedan de la siguiente manera:

Nivel inicial y primario: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal es de $20.800, y para los que tienen el 40% es de $94.800.

Nivel secundario: entre $29.195 y $123.200, según el nivel de subvención. Mientras que, las secundarias técnicas, agraria y especializadas en arte con 40% de subsidios tienen el tope de $144.000.

En Mendoza, la Dirección General de Escuelas oficializó el aumento de las cuotas de los colegios privados desde el mes de septiembre será de un 12%, valores que se actualizan después de estar dos meses congelados. Las subas también regirán de forma bimestral para los distintos niveles y ya fue publicada la escala de equidad para que los colegios privados provinciales decidan las nuevas cuotas.

Los colegios privados aumentarán sus cuotas por encima de la línea de inflación.

Verificación Técnica Vehícular

En la Ciudad de Buenos Aires el aumento de más del 70% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Por lo que, los automovilistas deberán pagar $38.014,57 desde este mes.

Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires, las tarifas serán las siguientes:

Motos: $10.359,35

Autos y vehículos livianos de hasta 2.500 kg: $34.531,17

Vehículos pesados de más de 2.500 kg: $62.156,10

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $17.265,58

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $31.078,06

Alumbrado, Barrido y Limpieza

La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) grava a todos los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obliga al pago de un tributo de carácter anual, dividido en 12 cuotas mensuales. Está conformado por la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (igual para todos) y el Impuesto Inmobiliario (progresivo y con alícuotas).

La metodología establecida para calcular el valor de cada cuota mensual es el promedio de los últimos cinco meses del IPCBA (Índice de Precios al Consumidor Ciudad de Buenos Aires). Es decir, que en septiembre el aumento será del 10%.

De manera dispar, las tarifas de servicios suben en gran parte del país.

Tarifas de agua

Desde el mes pasado, rige para la prestación de servicio de agua que otorga Aysa la actualización mensual, que combina una fórmula entre el índice de salarios (IS) que publica el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precio al consumidor (IPC). La suba desde este mes es de 4,48%. Entre enero y agosto 2024, la tarifa de agua aumentó 255%.

Aumento de la tarifa de luz

Esta semana, el Gobierno bonaerense aprobó un nuevo aumento en las tarifas del servicio eléctrico, que alcanzará a las distribuidoras como Edea, Edelap, Eden y Edes. Se aplicará el trimestre agosto, septiembre y octubre con una suba promedio del 4%. Cabe destacar que, este porcentaje puede variar mínimamente dependiendo de cada categoría y empresa proveedora.

Telefonía, internet y cable

Con la desregulación del mercado de telefonía, internet y cable, ahora los aumentos son mensuales. Luego de que el Gobierno desregulara las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable, los precios suben mes a mes. Los valores vienen, prácticamente, duplicando al nivel de inflación, y esta vez sería más del doble. En septiembre, el incremento promediará el 10%, variando un poco más o menos según la empresa proveedora y el servicio contratado.