Tejer redes valiosas: una de las claves para líderes exitosos

Según un estudio de Fortune 500, los líderes más exitosos pasan el 57% de su tiempo desarrollando contactos y redes, mientras que los líderes promedio solamente dedican el 13%. Laura Yorghanjian, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Argentino Canadiense considera que el rol del líder es clave en el desarrollo de redes y contactos.

“En un mundo tan cambiante dirigir empresas no es una tarea sencilla ni predecible. El trabajo de los líderes es percibir y dar forma al futuro y sólo pueden hacerlo si están en contacto con la realidad. Priorizar la comunicación interna y externa es relevante, por ello se hace preciso aceitar el contacto permanente en las redes sociales y el diálogo con sus vínculos, sean pares o stakeholders.

Para Martín Yechua, director ejecutivo de la Asociación de Directorios Asociados (Adiras), “en el caso de las pymes es importante entender que el dueño o gerente de una organización tiene múltiples tareas y funciones, y que su liderazgo debe ser situacional: su estilo va a depender del contexto, y tiene que permitir adaptarse a diversas situaciones y miembros del equipo.

Para tal fin, debe ser capaz de formar un equipo de gerentes o segunda línea que pueda contener a los colaboradores y así poder destinar tiempo a generar contactos y redes. Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado, coincide en la necesidad de generar relaciones para “crear condiciones de sostenibilidad.

Así y todo, es clave también generar relacionamiento en la industria y en el segmento donde uno se desarrolla porque eso profundiza, afianza vínculos y permite concretar más negocios”, asegura el directivo. Antonio Marín, vicerrector de Ucema puede dar fe de ello. “Ucema es esto: relacionarnos con todos".

Los líderes más exitosos pasan el 57% de su tiempo desarrollando contactos.

El dueño o gerente de una organización tiene múltiples tareas y funciones.

Foto: Shutterstock.

En cuanta institución podamos participar lo haremos y ello posibilitó que, por ejemplo, nuestros posgrados crecieran exponencialmente. Tuvo mucho ver el desarrollo de relaciones institucionales como cámaras, embajadas, asociaciones de sectores varios. En el caso de Germán Morales, director en iFlow, entiende que “los líderes que tejen y cultivan activamente redes no solo generan oportunidades de negocio y acceso a recursos valiosos, sino que también fortalecen la reputación y el posicionamiento de la organización”.

El dicho y el hecho no siempre son coincidentes o, mejor dicho, el tiempo asignado a la configuración institucional no siempre es el adecuado, sobre todo en las pymes. Al respecto, Yechua “trata de tener una agenda balanceada, buscando que lo urgente no consuma más de un 20% del tiempo semanal y dedicarle tiempo a lo importante. En este punto, estaría la generación de redes institucionales y comerciales. Es clave dejar tiempo libre para eventos y actividades que no estaban planeadas".

El trabajo de Valentina Gorrieri, vicegerente de la Cámara de Comercio de Italia en la Argentina, consiste en fomentar el networking entre empresas y profesionales. Sin embargo, asume que “en la rutina diaria, los compromisos personales a menudo limitan mi participación en eventos físicos o virtuales que fortalecerían mis conexiones".

Las oficinas muchas veces son burbujas, de las cuales hay que salir para buscar apoyo, retroalimentación, conocimiento, recursos e información. Creo que no le dedico el tiempo necesario, quizás un 25%, pero es uno de los retos del 2024 fortalecer los vínculos existentes y expandir los contactos para mejorar el posicionamiento y el crecimiento de mi organización y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

En el caso de Pedro Cascales la asignación del tiempo a relacionamiento “es variable de acuerdo a las actividades. En congresos, ferias, estoy interactuando, en la empresa, uno es más endogámico. En mi caso te diría que el 50% del tiempo está dedicado a hacer contactos y estrechar relaciones”. De todos modos, asegura que “en contextos inestables estar vinculado es más necesario que en contextos estables. Las oficinas muchas veces son burbujas, de las cuales hay que salir para buscar apoyo, retroalimentación, conocimiento, recursos e información.

Foto: Archivo MDZ

Los cambios son demasiado rápidos. Al respecto, Germán Morales, precisó que ha dedicado "más del 60% del tiempo en los últimos dos años a esta actividad, debido a nuestra ambiciosa estrategia de expansión y crecimiento. Procuro administrar mi tiempo de la siguiente manera. Un 40% a networking comercial asociado a eventos, seminarios, viajes de negocios, un 20% a networking institucional vinculado a tareas de docencia, conferencias, participación en asociaciones, y un 20% a networking interno, en relación a funciones de mentoría, coaching, eventos de equipo”.

El directivo de iFlow asegura que la inversión de tiempo ha generado retornos tangibles e intangibles en cuanto a relacionamiento, en acceder a información y recursos que nos han permitido tomar mejores decisiones estratégicas, en fortalecer la reputación y en atraer y retener talento humano de alto potencial. Laura introduce el tema de las bondades de la tecnología.

Para la directora de la Cámara de Comercio Argentino Canadiense “la IA es una herramienta que puede facilitar el trabajo, mejorar el rendimiento y optimizar tiempos. Utilizarlas para el desarrollo de redes mejoraría la agenda del líder otorgándole un 45% de su tiempo para estas acciones”.

En contextos inestables se hace preciso estar vinculado y tener capacidad de influencia. Así lo entiende Cascales. Para el empresario “la asociatividad a los fines de lograr modificar o influir en las políticas públicas es clave, sobre todo para las pymes que tienen un poder relativo pequeño en comparación a los grandes grupos. No es tan simple de lograr el acuerdo intersectorial. La real efectividad es limitada porque en general se logran a partir de las fuerzas políticas del gobierno o del parlamento, y las pymes normalmente han sido ajenas a esas actividades a diferencia de las organizaciones sindicales. Es uno de los puntos centrales que deben buscar las asociaciones empresarias.

Cuando se logre ese alineamiento es algo importante”. Al respecto, mientras para Valentina Gorrieri “es igualmente importante lograr convertir algunas las redes en comunidades que permitan crear espacios de confianza para discusiones y para enfrentar los cambios necesarios, de acuerdo a Martín Yechua balancear la agenda del líder y dejar tiempo libre para no desperdiciar oportunidades de networking que puedan surgir, son aspectos clave a considerar.

Este punto es compartido por Germán Morales para quien “las redes de contactos se convierten en ases bajo la manga que pueden marcar la diferencia. A través de estas conexiones, podemos obtener información valiosa, acceder a recursos escasos y establecer alianzas estratégicas que nos permitan navegar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en contextos inestables”. Pablo Orcinoli.

* Pablo Orcinoli, director de Prolugus.