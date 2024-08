Astrología financiera de agosto 2024: cómo los astros influirán en tus decisiones

Este mes de agosto es un mes movido para los mercados y la sociedad en general, hay muchos aspectos importantes sucediendo uno tras otro. Todavía se van a sentir los efectos de la Conjunción de Marte - Urano del mes de julio, Sol oposición Plutón y Saturno sigue retrógrado.

¿Qué fechas tenemos que tener en cuenta?

El día 5 Mercurio comienza su movimiento retrógrado. El Dios del Comercio, con este tránsito nos lleva a repensar, reanalizar y revisar entre otros temas, nuestras finanzas y economía, de los tres meses anteriores en que estuvo directo.

Además, el 14 se da la conjunción Marte – Júpiter. Si bien esta configuración es armónica, sucede en el grado 16º de Géminis, siendo estos los territorios de Mercurio y por lo tanto de los mercados, el comercio, el intercambio y las transacciones. Al darse en el grado 16º, la oferta deja de ser abundante para pasar a serlo la demanda, pudiendo llevar a algún alza en los precios.

El Dios del Comercio, nos lleva a repensar, reanalizar y revisar nuestras finanzas y economía.

La retrogradación de Neptuno es la más dañina porque es como cuando tenemos los anteojos sucios, por más que queramos ver bien, donde ponemos nuestra visión, es borrosa. Hasta que Neptuno se ponga directo no vamos a poder ver las cosas como realmente son. Cuidado con negocios que parezcan demasiado beneficiosos, las estafas, desilusiones en las ganancias prometidas.

Atención a los signos

Los signos que deben tener mayor cuidado son Cáncer, Escorpio y Piscis. La retrogradación de Mercurio puede afectarnos en que no tengamos los datos completos para realizar una operación importante, que esta operación tenga algunos retrasos inexplicables, que no tengamos la información necesaria o que ésta no nos llegue porque no recibimos ese mail que esperábamos.

Por esto, no se aconseja la firma de contratos, comprar o vender objetos que impliquen cierto valor, que no sea desechable, automotores, artículos informáticos, hasta que Mercurio se ponga directo, esto es el 11 de septiembre cuando sale de su sombra post retrógrada, la cual sí es importante para las finanzas. Es probable que te informen que el 28 de agosto ya está directo, pero en finanzas no te tires a la pileta porque sí se mueve para adelante, pero por grados oscuros que no son favorables todavía.

Tips: si hay alguna operación, transacción o firma que no puede esperar, el mejor de estos 21 días de retrogradación es el 19, en el cual Mercurio se encuentra en el corazón del Sol y esto se traduce en una suspensión de los efectos de retrogradación.

La retrogradación de Mercurio puede afectarnos en que no tengamos los datos completos para realizar una operación importante.

La conjunción Marte - Júpiter significa que si accionamos nuestra fortuna nos favorece, que lograremos nuestros objetivos con menos esfuerzo, que vamos a conquistar nuestras metas, crecimiento en nuestros negocios, superación a la competencia en nuestra gestión comercial. ¿A quiénes favorece esta conjunción? Los signos más favorecidos son Géminis, Libra y Acuario principalmente y, en segundo lugar, Aries y Leo.

No son favorecidos, y deben tener cuidado, los de Sagitario porque pueden sufrir bloqueos o algún enfrentamiento. Virgo y Piscis tampoco van a tener un período provechoso debido a que se pueden presentar problemas por resolver, frustración y tensión interior. Tomando sus previsiones Escorpio y Capricornio pueden tener pequeñas oportunidades, pero sobre las que van a tener que trabajar, y ese trabajo les puede resultar molesto. Con cuidado en la información que es base de su decisión, los beneficios no serán tan importantes son para los signos de Tauro y Cáncer.

Finalmente, a nivel financiero, a partir del 19 tenemos la cuadratura Júpiter – Saturno. Este aspecto es un momento propicio para la compra en el mercado de valores. Si buscamos “gangas” accionarias, éste es el momento para comprar barato y vender caro en el corto plazo. Esta disposición a la disminución del precio está también respaldada por la Luna Llena que se da este mismo día en el signo de Acuario. Astrid Uez.

* Astrid Uez. Astróloga, Abogada, Árbitro Nacional e Internacional, Auditoría de Gestión Gubernamental con certificación internacional.