Gastronómicos en crisis: acusan que “Mendoza está muerta” y que la situación puede empeorar

Los gastronómicos en Mendoza están lejos de atravesar un buen momento. Dicho por sus propios protagonistas, el sector está sintiendo la caída del turismo nacional e internacional, así como la merma del consumo por parte de los locales, combinado con una fuerte presión por el aumento de costos. Este combo letal ha provocado incluso que en algunos casos hasta hayan tenido que lamentar el recorte de personal.

Aunque la situación es vox populi, basta con recorrer las veredas de las principales arterias gastronómicas de la ciudad para ver decenas de mesas vacías y mozos en la puerta intentando captar a cuanto turista circula por allí, el tema se puso sobre la mesa por la queja que hizo el reconocido empresario enogastronómico Alejandro Vigil en su cuenta de X.

“Se está poniendo muy duro, Mendoza (está) muy muerto”, escribió y desató una catarata de respuestas. Aunque el mensaje después fue eliminado, quien también es conocido como “el Messi del vino” se encuentra muy preocupado por la situación de sus 19 emprendimientos (que además sufrió el miércoles un robo en uno de ellos). Según pudo saber MDZ, en el último tiempo, tuvo que suspender 40 contratos en sus distintos locales.

Ante la gran repercusión, el enólogo explicó a su seguidores algunos aspectos que grafican la gravedad de la situación. En primera instancia, aclaró que lo más afectado es el turismo masivo, dejando de lado lo que sucede en la alta gama y las bodegas. “Hablamos de los lugares como Arístides o centros comerciales. Las bodegas son el 1% o menos de la gastronomía”, argumentó Vigil.

Por otra parte, también defendió el tema de los precios, uno de los reclamos que más se leyó entre las respuestas que recibió. Sobre este aspecto, explicó que las tarifas que actualmente maneja la gastronomía se basan principalmente en los costos que debe abordar el sector.

También defendió que en Mendoza es posible encontrar opciones más económicas que en Buenos Aires o iguales que en Córdoba y puso de ejemplo la tarifa que tienen en uno de sus restaurantes, donde por $10.000 se puede consumir una entrada, un plato principal y una bebida para acompañar.

La queja de Alejandro Vigil en las redes. (Captura X)

El turismo en Mendoza, en números

De acuerdo a los datos aportados por el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur) el 2024 tiene los peores registros en reservas de alojamientos en los últimos tres años. Aunque la diferencia es de apenas unos puntos porcentuales, todos los meses muestran niveles de reserva menores a los que se dieron durante 2023 y 2022. Incluso, en algunos casos son menores a los de 2021.

Por caso, si tomamos las reservas realizadas en el último mes, el promedio de ocupación de la provincia es de 69,81%. En tanto, en agosto de 2023 el registro había sido de 71,95% y en 2022 se ubicó en el orden del 73,66% de ocupación. Asimismo, si nos centramos en el mes de julio, un periodo que marca las vacaciones de invierno en el país, Mendoza tuvo en promedio un 79,03% de reservas, mientras que el año pasado había tenido 84,90% y en 2022 la marca había llegado a 86,77%. Incluso en 2021 se había dado un mejor registro, ya que en ese año llegó a 80,99%.

Aunque en las mediciones locales no es posible encontrar datos que grafiquen la caída de las visitas nacionales, el último informe del turismo internacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sí registró la merma de los visitantes extranjeros, al menos en el mes de julio.

Por vía aérea, por el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, ingresaron a la provincia 14.900 turistas, un 4,5% menos que en el mismo mes de 2023. De todas maneras, Mendoza se mantuvo como el principal ingreso al país de extranjeros en el interior. La salvedad se dio en la vía terrestre, donde el Paso Cristo Redentor mostró un inusual aumento de 140,7% interanual, con 9.100 turistas ingresados durante el mes. Mendoza se ha visto afectada por la menor cantidad de turistas en los últimos meses.

Por qué la gastronomía está en crisis

Fuentes del sector gastronómico contaron a este medio que más allá de la merma en los visitantes, también han notado que muchos turistas llegan a la provincia con menos predisposición a gastar y limitan las salidas a restaurantes o prefieren alojamientos que les permitan cocinar y abaratar costos.

Asimismo, comentaron que sus negocios se han visto afectados por la caída general del consumo, ya que los locales priorizan otros gastos antes que la recreación y no ven a la gastronomía como una prioridad.

El tema genera gran preocupación entre los empresarios. Por caso, Andrés Leyes, propietario de Caché Bistró y la Agencia Wine Explorer, comentó que es una situación que se discute a diario entre los colegas, hasta es común escuchar a algunos que ponen en venta su negocio ante la compleja situación.

En su caso, tuvo que afrontar una reducción de personal y de 20 colaboradores que tenía hoy ha quedado con 15, mientras que tuvieron que parar la obra de un nuevo restaurante en el que estaban trabajando “hasta ver qué sucede”. Lo mismo con la carta de su restaurante, donde hoy ofrece una versión reducida. “La baja ha sido escandalosa a partir de marzo de este año y las vacaciones de invierno no se notaron como tales”, aseguró.

Para ponerlo en cifras, han notado una merma del 20 al 30% en el turismo internacional y hasta un 50% en el local. Entre los motivos que enumeró, Leyes hizo foco en los ajustes cambiarios, que han hecho que Argentina deje de ser tan atractiva en dólares, y, por otro lado, en el aumento de precios.

En el plano local, planteó que “se siente la recesión nacional”. Pero también hizo una autocrítica al sector, asegurando que muchos precios en la provincia no responden a los costos, sino que están “inflados”. “Mendoza se subió a una rueda donde todos creen que tienen el derecho de ganar como si fueran los número uno, pero esos son dos o tres. el resto deberíamos tener precios normales a nivel internacional. Si se tratara de un tema de costos, Cataratas o Salta deberían tener los mismos precios, pero estamos por encima”, opinó.

“Estamos resistiendo con ahorros o con un esquema de costos bastante equilibrado, pero esto no puede continuar así. Hay una cuestión macro que no podemos manejar y hasta que no mejore, el público argentino no va a quedar afuera”, dijo el empresario

Pese al oscuro panorama, Leyes aseguró que el sector no pierde el optimismo. “Mendoza se tiene que sincerar y poner precios reales, pero no solo en gastronomía, sino en todos los eslabones de la cadena enogastroturística. Si eso pasa y ayuda el contexto macro, tenemos todo para volver a estar en la punta”.

Servicios relacionados al turismo a la baja

Más allá de la afectación en la gastronomía, otros servicios relacionados al turismo también se han visto afectados. Vanina De Martis, dueña y responsable del área comercial de De Martis Turismo y la vinoteca céntrica Terraviva, comentó que en su caso han sido meses bajos de venta, incluso en vacaciones de invierno.

“Hemos notado que el turismo nacional no gastó nada y se cuidaba en las compras y el turismo internacional ha disminuido. Principalmente son brasileños los que viene, pero extraño también el turismo nacional de Córdoba, Buenos Aires o Rosario que siempre venían a vacacionar y este año vino muy poca gente. Creo que esto ha afectado mucho el comercio”, aseguró.