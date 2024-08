El Impuesto PAIS baja desde septiembre: una medida necesaria de alcance limitado

El Gobierno nacional se mantuvo firme respecto a la sanción de la Ley Bases y negoció con insistencia cada punto del mega proyecto. En este marco, cuando se debatía en el Senado, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió que reduciría la alícuota del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% cuando se aprobara la iniciativa del presidente Javier Milei.

En su momento, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo: "Es un impuesto que impacta directamente en precios. Se baja en septiembre y se termina efectivamente en diciembre y eso baja la inflación. Para nosotros lo más importante es la credibilidad. Cumplimos todo lo que estamos haciendo".

En principio, se aplicará sobre las importaciones, por lo que, se volvería a la tasa de este tributo la vigente en diciembre cuando asumió la presidencia Javier Milei. Sin embargo, no se aplicará sobre la alícuota del 30% a compras de bienes y servicios realizadas con tarjetas, ni de dólar oficial destinado al ahorro. En estos casos, permanecerán igual hasta el 22 de diciembre del corriente año.

El Gobierno prometió reducir el Impuesto PAIS si se aprobaba la Ley Bases.

El Gobierno busca finalizar a fin de año con el Impuesto PAIS, creado a fines del 2019, y no intentará prorrogar por otro período.

En este contexto, el tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez dijo a MDZ: "Lo que a mí me parece importante es que cumpla con esa promesa. Me parece un tema relevante porque en Argentina estamos acostumbrados a que se prometen impuestos por tiempo determinado y después se siguen prorrogando. Entonces es una buena señal".

Martín Kalos, director de la consultora EPyCA, también celebró que, si bien es una quita parcial, "viene a empezar a corregir una distorsión en el esquema productivo". Y ahondó en que "es un paso importantísimo para avanzar sobre todo lo que configura el cepo cambiario y todos los desincentivos a producir e invertir en Argentina".

¿Qué es el Impuesto PAÍS?

El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un gravamen de emergencia, creado por el Gobierno de Alberto Fernández para recaudar fondos para el Estado argentino y para desalentar la fuga de capitales.

Se trata de una alícuota del 30% sobre el valor total de la operación de compra de divisas extranjeras. Y, a partir del 23 de septiembre de 2020, se estableció una alícuota del 35% para la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, que se aplica sobre el valor total de la operación de compra de dólares.

En total, el Impuesto PAIS y la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales suman un 65% sobre el valor total de la operación de compra de divisas extranjeras.

Impacto de la baja parcial del Impuesto PAIS

Se prevé que bajará el costo de importación de insumos y, por ende, mejorará la rentabilidad de las empresas. Al mismo tiempo abaratará el valor de productos importados que compitan con la producción local.

El impacto de la reducción del Impuesto PAIS en bienes importados es mínimo para el consumidor.

MDZ consultó a economistas para analizar el impacto de la medida tanto para las empresas como para el consumidor final.

Kalos explicó que habrá impacto en precios, pero será bajo, ya que el peso del Impuesto PAIS sobre importados a los que se le reduciría la alícuota es de 0,4 puntos de inflación. Por ende, estimó que el nivel de precios en septiembre solo será una décima por debajo del 4% -que es la proyección inflacionaria para los próximos meses-.

"Es muy relativo. Es un impacto muy puntual. Obviamente, todo ayuda, pero con una inflación del 4%, lo más probable es que se dé un reacomodamiento de precios relativos. No se va a ver un descenso para el consumidor en ningún momento, sino que algún precio, en vez de subir cuatro, suba unas décimas menos. Todavía se está muy lejos de poder decir que esto es un proceso inflacionario sustentable", dijo el economista.

Aldo Abram, consultor económico y director Ejecutivo de Libertad y Progreso, se expresó en la misma línea y agregó: "En términos de inflación, en realidad el impacto es cero. Lo que no quiere decir que no veas en el Índice de Precios al Consumidor una baja de precios".

Y enumeró: "Esto va a afectar fundamentalmente a los bienes que se pueden importar, y es importante aclararlo porque no todo se puede importar en Argentina. Entonces, solamente son aquellos que se pueden importar o que compiten contra artículos de producción local. Y después están los servicios que usen algunos insumos que sean importados, que también van a tender a bajar. No así los exportados".

Analistas celebran el primer paso del Gobierno en la quita de impuestos que consideran "distorsivos".

En este sentido, Domínguez recordó que el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo reuniones con supermercados y les pidió que cuando bajen el impuesto, bajen los precios: "Hay que ver si sucede. Sería muy bueno que bajen. Sería un beneficio que se trasladaría a los consumidores. Sería un beneficio que se trasladaría a las empresas que compran insumos importados o productos que tienen algún componente importado".

"Ahora bien, también puede pasar que haya un producto que iba a subir, supongamos 2% por la inflación, y al bajar ese costo por un valor equivalente, lo que sucede es que no aumenta el precio lo que iba a aumentar. Entonces, si bien el precio se mantiene, tiene el efecto que no subió por la baja el impuesto, pero eso habrá que verlo. Es muy difícil de comprobar y hay que ver lo producto por producto o servicios por servicios", manifestó.

Por su parte, en medio de este panorama, Kalos, resaltó que "sobre todo ayudará a reducir costos de producción y eso siempre es una buena noticia porque permite recuperar algo de competitividad", y completó que "viene a a empezar a corregir una distorsión".

Cómo impacta en las arcas del Estado

Si bien se esperaba que en cuanto se aprobase la Ley Bases, se reduciría el Impuesto PAIS, el Gobierno trató de estirar lo más que pudo su aplicación. ¿Por qué? Porque los fondos que pierde por un lado, necesita recuperarlos por otro.

"La idea del Gobierno era reducir la alícuota cuando empezara la recuperación económica, pero esa recuperación económica no llegó y no va a llegar en septiembre. De hecho, no va a llegar para terminar cumpliendo con su promesa, esperando el máximo posible. Lo que querían era compensar la pérdida de recaudacióncon IVA, con la vuelta del Impuesto a las Ganancias de la 4ª categoría", analizó Martín Kalos.

Al ser consultado al respecto, Abram dijo a MDZ: "Sí va a perder recaudación, pero bueno, ya habían previsto que eso se iba a compensar con Ganancias". Y cerró: "Ojo que el Gobierno ha dicho que si recauda más, eso es para bajar impuestos distorsivos, como es el caso del Impuesto PAÍS, que es sumamente dañino para la producción".