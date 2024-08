Advierten que la recuperación de la economía será lenta, por sectores y por regiones

El economista y exministro de Producción y Trabajo de la Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri estuvo en Mendoza, en el contexto de la Convención Regional de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA). En una entrevista con este diario, el profesional dio un pantallazo de la economía que viene y, en líneas generales, planteó una mirada optimista acerca del éxito del actual programa económico. Esto en el marco de que el 2024 es para él un “año de transición en el que la economía todavía se está reacomodando a un nuevo ciclo económico con reglas totalmente diferentes a las que traía”.

Con áreas que todavía hay que trabajar, Dante Sica expresó que en estos ocho meses el Gobierno ha tenido mejores logros que los esperados en un comienzo. En especial, cuando en un primer momento estuvo la urgencia de frenar una posible hiperinflación y, luego, con el inicio de un reacomodamiento de precios relativos. "Hoy estamos en un programa de estabilización con medidas que en algún momento se solapaban, pero que en su conjunto hacen un programa económico", subrayó Sica.

"Nos sorprende a todos la firmeza del área fiscal porque hemos logrado tener superávit en líneas generales, acomodar precios relativos y comenzar un proceso de baja de la inflación", dijo el economista. En este punto, destacó las correcciones de gran parte de las distorsiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y lo que eran pasivos remunerados.

"Ahora se encamina hacia la última etapa de este año, en donde hay mayor incertidumbre y se trata de la normalización del régimen cambiario", comentó el exministro. Destrabar el cepo sería el paso siguiente. Sin embargo, tal vez por experiencia Sica destacó que "el cepo es una hidra de 7 cabezas". Desde su punto de vista, todos los días el Gobierno ha cortado alguna, pero claramente todavía hay dificultades y es lo que genera mayor tensión en el mercado.

- ¿A qué se debe la desconfianza que todavía persiste en general?

- Primero hay que tener en cuenta el pasado argentino, que viene de experiencias fallidas, no tanto en bajar la inflación sino en mantenerla como han logrado otros países de la región. En segundo lugar, Argentina es una violadora serial de contratos y reglas de juego. Muchos cambios que no se han sostenido -como los marcos regulatorios del sector energético- son los que justifican la desconfianza. La mayor virtud del RIGI es que te deja elegir adónde vas a litigar si no se cumplen las reglas, ya que acá se han violado sistemáticamente.

Además, el mercado está mirando el tema de las reservas. Me parece que no hay que mirar las reservas con la mirada del sector externo y de los desequilibrios de la macro del año pasado ya que hoy estamos ante temas inéditos. Primero por la vocación del Gobierno y el tándem que hacen con mucha convicción el presidente (Javier Milei) y su ministro de Economía (Luis Caputo). Allí casi no hay fisuras y se ha podido quitar la mayoría de la liquidez excedente que el año pasado se bombardeó con emisión y generó un consumo burbuja.

Con una macro más cuidada, el Gobierno ya da señales de que tiene los dólares para pagar la deuda del año que viene. Además, vamos a una economía que está aumentando el nivel de exportaciones. El año que viene vamos a tener balanza externa positiva y el sector energético también a va a ser positivo. Diría que el Gobierno hoy prioriza la baja de la inflación a costa de una menor velocidad de acumulación de reservas y, quizás, de una menor velocidad de recuperación en algunos sectores.

Qué pasará con la recuperación

En este contexto, el economista expresó que ve la situación bastante sólida, más allá de que siempre hay problemas o consecuencias. Sin embargo, en la evaluación general, apostó por la actual figura de Federico Sturzenegger como una pata clave para articular los cambios que la desregulación implica.

"Ahora se empieza a implementar la Ley de Bases y, entre otros puntos, se van a dar los primeros pasos de la modernización del sistema laboral, que va a tener un impacto positivo", señaló Sica. En esta línea, agregó que –sin temor a multas y a la industria del juicio- se va a facilitar la contratación laboral sobre todo en los sectores de turismo y comercio que generan empleo, sobre todo en provincias como Mendoza.

- ¿Y qué pasa con la esperada reactivación?

- Era claro que cuando uno tenía que corregir el descalabro macro iba a tener impacto. Todos esperábamos entrar en un proceso de recesión y, de hecho, la economía empezó a caer en el último trimestre del año pasado por el agotamiento de modelo de expansión fiscal. Ahora está claro que, en general, la economía tocó piso entre mayo y junio. La situación todavía es compleja para muchos, pero cuando uno mira la mayoría de los indicadores y conversa con los distintos sectores se ve que la economía encontró el piso. Dante Sica anticipó que la recuperación no será homogénea ni rápida.

Después, la pregunta debería ser: decime donde vivís y en qué sector estás y yo te digo cómo viene el panorama. Porque hay cuatro rubros que este año no cayeron. Uno es la agricultura, que venía de una baja el año pasado por la sequía y con ella se sostiene todo el sistema alrededor como cosechadores, camionetas, etc.

Otro es el de la energía, que creció en producción e inversión. También la minería que hoy pasó de tres a cuatro proyectos en funcionamiento, pero hay 17 que ya se están moviendo. Por último, el sector de servicios basados en conocimiento, que muchas veces pasa desapercibido y que hoy emplea casi la misma cantidad de personas que la construcción.

En donde se vio la mayor caída fue en las áreas destinadas al mercado interno, pero también hay que mirarla frente al consumo exacerbado que se dio en 2023 para defenderse de la inflación. Todos compraban por las dudas y por encima de lo que necesitaban. Incluso las empresas hicieron stock y en el primer trimestre se cubrieron con eso. Ahora de a poco empieza a mejorar el cemento, el acero y la venta de durables. Esto es porque apareció el crédito y hay cuotas porque los bancos ya no le prestan al Gobierno y tienen que prestar a las personas.

De a poco se siente la recuperación, pero no será a gran velocidad y se va a notar más fuerte en el interior que en el conurbano bonaerense o en el AMBA. Esto es porque las inversiones grandes están más radicadas en las provincias y quizá a la plataforma industrial de Buenos Aires le cueste más. La recuperación va a ser muy heterogénea y más lenta de lo esperado en algunos sectores.