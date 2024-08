Salarios e inflación: con un primer semestre casi empatado, no se ve la recomposición

La inflación de julio fue del 4% según las cifras anunciadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y se convirtió en la más baja en 30 meses. A costa de una fuerte recesión, los salarios tuvieron un pequeño respiro entre mayo y junio debido a que, luego del remezón de inicios de año, las empresas pudieron acercarse un poco más al valor de los ingresos con el de los sueldos. La recomposición, sin embargo, está lejos debido a todo lo que se ha perdido en el último año y porque la recuperación de la economía no llega.

Esto, entre otras cosas, parece haber frenado las expectativas de contratación de nuevas posiciones dentro de las empresas y deja un signo de interrogación en todo el mercado laboral. La última encuesta de la consultora Perfil Humano sobre suba de sueldos para personal fuera de convenio indicó que en junio hubo una recuperación del salario con relación a los otros meses.

En esta cuenta, siempre son las compañías más grandes –con más de 200 colaboradores- las que pudieron ajustarse mejor a la inflación arrasadora que, entre diciembre y marzo fue de 75%. Sin embargo, entre mayo y junio algunas pymes pudieron acercarse a lo perdido por inflación.

De todas maneras, la brecha entre unas y otras todavía es gruesa con relación a los incrementos dados al personal que está por fuera de la paritaria y que suelen ser los mandos medios y altos. Según los datos relevador por Perfil Humano, en junio, el 28% de las pymes habían dado incrementos acumulados mayores a la inflación mientras que entre las grandes ese porcentaje fue del 53%.

Aunque la diferencia parece alta, en los meses anteriores era mucho mayor con un punto de inflexión en abril cuando el 75% de las pymes dieron incrementos que quedaron por debajo de la suba de precios. "Luego de abril, se comenzó a ver un acercamiento entre las firmas de mayor tamaño y las de menor", comentó Gastón Kovalenko, director de la consultora Perfil Humano. El profesional agregó que, en líneas generales, las grandes acompañan un poco más de cerca a los incrementos dados por paritarias por una cuestión de cantidad de personal.

Fuente: Perfil Humano

"Es más difícil administrar las nóminas por separado", advirtió Kovalenko. Además, para los puestos fuera de convenio y los incrementos diferenciados, la clave es ser muy preciso para que –por caso- un puesto de supervisor no quede casi igual que uno que no tiene dicha jerarquía. "Si no se ajusta en porcentajes similares se corre el riesgo de que los sueldos se solapen o queden desfasados", explicó el director de Perfil Humano.

La cruda verdad

"Con una realidad compleja, a principios de año las empresas fueron muy cautas a la hora de ajustar salarios, por lo que marzo y abril fueron los meses más difíciles", observó Gastón Kovalenko, director de la consultora. Cuando la inflación se estabilizó un poco, muchas pudieron hacer algunas mejoras salariales. En este sentido, el economista de la consultora Evaluecon admitió que en los últimos tres meses el salario formal en blanco le ha ganado a la inflación que crece a tasa decreciente. Sin embargo, agregó que hay que tener cuidado con las las conclusiones rápidas.

"El fuerte golpe sufrido entre diciembre y marzo devoró el poder de compra de los salarios por lo que en uno, dos o tres meses que le ganen a la inflación, no quiere decir que se recuperen", comentó Vargas. Según el índice de salarios del Indec, en junio hubo una mejora de 6,2% en promedio. Si se tiene en cuenta que ese mes la inflación fue de 4,6%, los sueldos podrían haber tenido un pequeño respiro. No obstante, con todo lo perdido en el último año, no hay recomposición que valga.

Esto, sin contar las diferencias no solo entre los fuera como dentro de convenio, sino también entre trabajadores formales privados o públicos y no registrados. En el primer semestre de 2024, siempre según el Indec, el Índice de salarios creció 84,3%, cuando en ese lapso la inflación fue de 79,8%. Con una diferencia muy fina, los sueldos continúan por detrás de la inflación, debido a que, en los últimos 12 meses, los salarios subieron 216,3%. Muy por detrás de los precios que treparon un 271,5% en el mismo lapso.

Expectativas en baja

Así, la morigeración de la inflación y una leve mejora de los salarios impactó en una suerte de respiro durante julio que y de la mano del aguinaldo, las cuotas sin interés y las ofertas, dio un breve respiro. Sin embargo, en palabras del economista José Vargas, la recuperación salarial está lejos más allá de la suerte de baja inflacionaria. Tal vez en este marco se ubique cierta caída en las expectativas de las encuestas de Perfil Humano. Pese a la mejora, el salario no alcanza en líneas generales.

Aunque aquí no se pregunta cuánto va a aumentar el salario hacia adelante, sí se consulta acerca de la previsión de contrataciones de nuevas posiciones laborales. A grandes rasgos, lo que venía sucediendo era que las compañías no hacían despidos generales, pero tampoco reponían los puestos que por diferentes motivos quedaban vacíos. En este contexto, en el primer trimestre había más confianza en que en los últimos meses de 2024 se podrían hacer nuevas contrataciones.

Sin embargo, llegados a la mitad del año, las empresas son más cautas en este punto y ha caído la previsión de nuevas contrataciones. Ahora son más la cantidad de empresas que declararon no tener previsto realizar incorporaciones durante este año.

El 58% de las grandes y el 57% de las pymes aseguraron que no contratarán personal, porcentaje que era menor en los meses previos. Por otra parte, y tal vez como un modo de equilibrar la balanza, también creció el porcentaje de empresas que no despedirá personal este año.

"Todavía falta mucho para ver una recuperación real del salario porque esto va en sintonía con la pérdida del empleo y con el desempleo", explicó el economista de la consultora Evaluecon. Agregó que para próximos meses se puede esperar una inflación de entre el 4% y el 7% y que difícilmente sea menor de la registrada en julio.

En este marco, los salarios se van a mantener, pero hay que ver qué ocurre con el desempleo porque eso va a impactar o no en un mejoramiento de los sueldos y del mercado laboral en general. Para Vargas, llevará tiempo y muchas variables lograr una recuperación real de los ingresos.