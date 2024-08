Trabajadores del sector privado formal recibieron aumentos salariales por encima de la inflación

Según la última edición de la encuesta TISA de Mercer, consultora global líder en recursos humanos, las empresas argentinas prevén un presupuesto anual de incrementos salariales del 168%, lo que representa una caída de 12 puntos porcentuales respecto al informe de junio. De este modo, continúa la tendencia a la baja en los incrementos salariales proyectados por el sector privado, producto de la reducción de las expectativas inflacionarias.

El panorama macroeconómico actual y el contexto de relativa incertidumbre continúan representando un reto para las compañías a la hora de hacer proyecciones para la segunda mitad del año. A pesar de la reducción en las expectativas de inflación, las empresas aún deben enfrentar la complejidad de ajustar sus presupuestos salariales en un entorno económico volátil.

Hallazgos relevantes

Hasta el mes de junio, los incrementos salariales en mediana se situaban por encima de la inflación (92% versus 80%). Respecto a la cantidad de ajustes previstos por las compañías, otorgar 6 ajustes al año sigue siendo la alternativa con mayor prevalencia. Un 16% de las compañías traslada la inflación al 100% y no considera el mercado para definir los ajustes salariales.

Tanto los incrementos proyectados –en mediana para el mercado general– como las proyecciones de inflación anual según fuentes privadas muestra una caída de 12 puntos porcentuales con respecto al reporte del mes anterior. Es decir, ambos porcentajes se ajustaron a la baja de un mes a otro, pero se mantiene la diferencia de 18 puntos porcentuales a favor de los incrementos salariales.

En este contexto, las compañías con casa matriz en Argentina reaccionaron de manera más ágil, ajustando los presupuestos de incrementos a la baja también a mayor velocidad. Hoy el presupuesto de las compañías nacionales se ubica un 16% por debajo de las compañías subsidiarias.

Especialmente en el caso de las subsidiarias de multinacionales que prefieren prudencia al ajustar hacia abajo, teniendo en cuenta la pérdida significativa que sufrieron los salarios en los últimos 5 años. Además, casi no hay diferencia entre los ajustes aprobados y pendientes de aprobación, porque prácticamente no hay nuevos pedidos.

La dispersión de incrementos entre industrias aumentó en comparación con la edición anterior, obteniendo una brecha entre máximos y mínimos de 59 puntos porcentuales (versus 38 p.p en TISA #6). Un escenario esperable es que los valores de inflación e incrementos anuales proyectados tiendan a acercarse en los meses venideros, pero no hay certeza aún sobre esto.

Estrategias de ajuste salarial

A diferencia de relevamientos realizados años anteriores, se encontraron compañías que no han cerrado su presupuesto anual o que lo revisan de manera continua. En ese sentido, un 12% de las compañías no cuentan con un presupuesto anual para 2024. Además, no se perciben grandes diferencias entre los incrementos estimados pendientes de aprobación y los incrementos aprobados.

Un 26% de las empresas realiza acciones adicionales para acompañar el impacto económico en los salarios, mientras que un 22% aún evalúa la posibilidad de hacerlo. Dentro de estas acciones o beneficios, se destacan la cobertura total o parcial del gimnasio, capacitaciones online o presencial y la cobertura de los gastos del almuerzo.

* Mercedes Bernardi, gerente SR de Desarrollo de Nuevos Negocios en Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.