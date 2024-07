Alerta: los productores yerbateros no descartan paralizar la cosecha

Productores yerbateros misioneros no descartan volver a Buenos Aires en reclamo de un mejor precio para la hoja verde y la no desregulación del sector yerbatero. Así se resolvió en una reunión de productores realizada en la localidad misionera de San Pedro situada en el centro de la provincia.

Los productores yerbateros estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires hace un mes, oportunidad en que se instalaron en Plaza de Mayo, en el Obelisco y en la Casa de Misiones, reclamando un mejor precio para la hoja verde y canchada (estacionada).

"Medianamente con el INYM se laudaba un precio con el cual nos podíamos sostener y tener un precio justo, hoy no tenemos respaldo", señalaron durante el encuentro, que se realizó en el predio de la Casa de Familia Yerbatera, donde productores autoconvocados de yerba mate debatieron qué medidas tomar ante el complejo panorama del sector que aqueja a las familias que viven de este sector productivo.

A la vez, no descartan paralizar la cosecha del verano, al asegurar que el año está perdido. Los productores que forman parte del equipo de trabajo expresaron a los presentes las distintas etapas previas para llegar a esta instancia, sin obtener ninguna respuesta. Es notable el malestar de las familias que diariamente se sacrifican para mantener el sector, uno de los más importantes en materia. Para los yerbateros misioneros “el año ya está perdido”; sostuvieron en el encuentro.

No habrá más cosecha

Los productores yerbateros amenazaron con paralizar la cosecha si los molineros “no pagan un precio justo por kilo de hoja verde y canchada”.

“Por lo pronto terminaremos la cosecha de yerba de invierno como se pueda” (finaliza el 30 de septiembre) y luego paralizaremos la cosecha de verano. “No habrá más cosecha, si no hay un precio justo”, afirmaron.

En el encuentro yerbatero también se planteó que el gobierno nacional elija un presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), una reconfiguración del instituto y pedir la disminución de impuestos provinciales para el sector, entre otros puntos.

Hacen lo que quieren

“Fue un año totalmente atípico respecto de lo que veníamos trabajando años anteriores. Sabíamos, antes del cambio de Gobierno nacional, que iba a haber algunos cambios, pero no pensamos que iba a ser tan rápido todo. La parte de quitarle todas las facultades a un instituto nacional que regula una de las economías más importantes de la provincia, fue una sorpresa importante para los productores”, reflexionó el productor Jorge Scripzuk, en diálogo con FM de las Misiones 89.3 de Posadas.

“Este año la zafra está perdida, por la falta de unión de los productores”, expresó a Waldemar Schwider, uno de los productores que se hizo cargo de los diferentes viajes y reuniones con autoridades provinciales y nacionales, donde pedían que se restituyan las facultades al INYM.

“Ahora tienen el resultado, ya no tenemos el INYM, los industriales hacen lo que quieren con nosotros, no tenemos quien nos defienda porque el Gobierno está ausente, tanto provincial como nacional, y vamos a tener que enfocarnos en un plan B, porque va a ser muy difícil de recuperar el INYM con todas sus facultades”, agregó el dirigente.

Schwider insistió en que este año ya no tiene sentido convocar a una movilización, por más que las industrias paguen cada vez menos el kilo de la hoja verde de yerba mate y tampoco cuenten con un ente regulador, que los respalde.

“Para esta temporada vamos a dejar todo así, como está, porque hay muy poca yerba, no resultaría en nada hacer manifestaciones drásticas, porque los molinos están con los depósitos llenos, al igual que los secaderos y ahora están comprando y absorbiendo, por esto, a un precio muy irrisorio”, afirmó.

Al comenzar la temporada, los productores elaboraron una grilla de costos, donde pedían que se les pague $505 el kilo de la hoja verde. Esta planilla fue elevada a la Nación para que se laude, pero, con la negativa de las industrias, eso nunca sucedió.

Actualmente, las industrias pagan $270 por kilo y el precio continúa a la baja. Además, los pagos se realizan en hasta tres cuotas, para cubrir los gastos operativos de traslado y no mucho más.

“Llegamos a tener la hoja hasta $400 y ahora está 270, pero para la otra semana bajará diez pesos y así vamos”, se quejó Waldemar. “Por esta zona están anticipando 100 pesos nomás y otros secaderos están pagando 120 pesos, lo que entra de lunes a jueves, pero es para cubrir gasto de personal y transporte”.

Misiones cuenta con el 85% de las plantaciones de yerba del país, sin embargo, explica Schwider, es Corrientes la provincia que actualmente maneja los destinos de una producción regional que peligra achicarse y hasta desaparecer, por falta de acompañamiento.

“Nosotros no podemos bajarnos los pantalones para los correntinos, pero como nos encontraron desarmados con su esquema armado, ahora están por encima de nosotros”, acusó en el límite del exabrupto.

Será difícil recuperar el INYM

“Hasta acá tratamos de agotar todas las instancias a través del diálogo, pero no hubo respuesta de ningún tipo. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo con esa necesidad que se tiene de que el INYM continúe, pero lo vemos muy complicado al tema”, explicó Scripzuk.

Mientras que el paquete de yerba sube en las góndolas, las industrias pagan cada vez menos a los productores por la hoja verde. Algunos aventuran que el precio debería ser el 10% de lo que sale el producto en el mercado, algo que es tomado con escepticismo por el resto.

“Tuvimos la posibilidad de hablar con diferentes funcionarios del Gobierno nacional, del provincial, manifestándonos, eso se lo hicimos saber a los demás productores en la reunión, pero al no tener respuestas, la verdad no pudimos no pudimos hacer más”.