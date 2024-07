La medida que reclama el campo y que el Gobierno demora en tomar la decisión

Hay una puja de larga data que el campo mantiene con gobiernos de diferente color político. Se trata de la eliminación de los derechos de exportación -popularmente conocidos como retenciones-, que fueron reestablecidos en el 2002 y continúan vigentes desde entonces, aunque se anunció como una medida temporal.

El criterio para aplicar este impuesto a las exportaciones - algo que existe en muy pocos países en el mundo- fue que tras la fuerte devaluación del peso que depreció su valor en un 75%, y con precios internacionales récord en los principales granos, los exportadores tenían una rentabilidad extraordinaria, por lo que el criterio fue gravarlas con este impuesto también extraordinario, algo que luego no se cumplió y quedó como permanente.

El impacto de las retenciones en el agro era tal, que del total recaudado el 80% provenía de las exportaciones cereales, oleaginosas, carne y otros productos del campo. Según el último informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos -dato de junio 2024-, la participación de las retenciones o derechos de exportación en el total fue del 3,8%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con los representantes de la Mesa de Enlace en el marco de la Expo Rural 2024.

En este contexto, y con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el tema volvió a ponerse en debate.

La postura del campo

Para comprender, tal como lo define la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las retenciones “son tributos aplicados en Aduana que gravan la venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente”.

Hoy por hoy, tributan sobre el valor FOB:

Soja y derivados, 33%.

Trigo y maíz, 12%.

Carne vacuna, 9%.

Leche y lácteos, 9%. Actualmente, rige la quita de retenciones para la exportación de productos lácteos (leche en polvo y quesos duros).

para la exportación de productos lácteos (leche en polvo y quesos duros). Girasol, 7%.

Otros productos regionales, 4%.

Previo al discurso de Milei, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y anfitrión, dijo: “Señor Presidente, los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que causan las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario.

En esta misma línea, se expresaron los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace, no solo tras el discurso del mandatario argentino, sino que lo vienen reclamando en cada oportunidad que tienen.

Por ejemplo, Elvio Guía, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo a TN: “Hay productores que pueden tener más paciencia que otros. Si vas al norte de la Argentina, más lejos de la Pampa Húmeda como en Chaco o Santiago del Estero, los números se han puesto bastantes feos a causa de distintas cosas, como la baja de los (predios de los) commodities a nivel internacional”.

Un dato no menor es que además de los derechos de exportación, el campo también se ve afectado por el Impuesto PAÍS del 17,5%, que les encarece la importación de algunos insumos del agro, aunque la mayoría están exentos.

Milei elogió al campo y anunció una serie de pequeñas medidas para desregular la actividad.

La era Milei y una promesa sin fecha

Javier Milei defendió durante su campaña electoral que "las retenciones son un impuesto extorsivo" y que "las iban a eliminar". Sin embargo, hasta el momento y a casi 8 meses de gestión, aún no ha avanzado en este sentido.

Ahora bien, el domingo participó del acto inaugural de la 136° Exposición Rural y prometió una serie de medidas a favor del campo. "Nadie tiene tantas ganas, y yo en particular, de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70% de la producción", enfatizó Milei desde el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Tras el reclamo del sector por la quita a los derechos de exportación, el mandatario recogió el guante y aseguró que el Gobierno tiene intenciones de avanzar en ese camino, y pidió paciencia y apoyo en las medidas que se están adoptando. "En toda la discusión de la Ley de Bases, hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones.Sin embargo, nos mantuvimos estoicos, no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí podrán ser eliminadas. Y ese es mi compromiso”, destacó el jefe de Estado sin hacer mención a la suba de retenciones que proponía el proyecto en una de sus versiones originales.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

En el último informe de racudación, los derechos de exportación, que incluyen productos agrícolas e industriales, totalizaron el 3,8% de los ingresos totales a las arcas del Estado en junio.

El sector lácteo sería uno de los favorecidos por las medidas del Gobierno.

Al compararse con el objetivo inicial de aplicar este impuesto, su representatividad es muy inferior. Sin embargo, el tributarista, Sebastián Domínguez sostuvo que, en el contexto actual, el aporte que hace al fisco es "relevante".

Y en diálogo con MDZ, analizó: "Además, primero hay que eliminar otros gravámenes, como es el caso del Impuesto País. Debería haber un orden, por lo cual, primero se eliminan otras cosas y después los derechos de exportación (retenciones) al campo. En todo caso, quizás algunas retenciones se pueden ir bajando como dijo Milei que van a anunciar".

Qué medidas aplicaría Milei

El Gobierno nacional implementará en los próximos días una serie de medidas para favorecer al sector agropecuario, a modo de construir un puente hasta alcanzar el objetivo de eliminar las retenciones.

Milei indicó que las decisiones serán puestas en vigor a través de una serie de resoluciones y decretos según corresponda. El listado es el siguiente: