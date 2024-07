La "bomba que desactivó", el Impuesto País y la salida del cepo: las principales definiciones de Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, expresó en los últimos días que se encuentran reglamentando el paquete fiscal aprobado por el Congreso. Blanqueo, moratoria y la implementación del Impuesto a las Ganancias son algunas de las medidas que logró el Gobierno.

"Estamos mucho mejor. Ayer se terminó con una de las bombas más grandes que era el tema de los puts de los bancos. Para que la gente entienda, los bancos tienen bonos del Gobierno que podían vendérselo al Banco Central en cualquier momento. Pero para que el Banco Central compre esos bonos tiene que seguir emitiendo pesos. El BCRA compró el 78% de los puts", comenzó diciendo el ministro de Economía en una entrevista con LN+.

Y agregó: "Hay que reconocer también el gesto de dignidad que han tenido los bancos. Si no nos acompañaban con esta decisión, tendríamos que haber emitido y se hubiese generado un problema muy grave". Además, hizo hincapié en la emisión monetaria: No hay más emisión en la Argentina. Van a faltar los pesos en la Argentina porque no se emite más y porque por el superávit primario estamos contrayendo a razón de un billón o un billón y medio de pesos por mes. Inevitablemente el mercado de pesos se va a equilibrar y en competencia de monedas, el peso va a ser la moneda fuerte".

Con respecto al cepo, Caputo dijo: "Hoy estamos mucho más cerca de salir del cepo. ¿Es el momento ideal? No. Tampoco puedo poner una fecha. Si lo hacemos los exportadores no nos liquidan un solo dólar".

El ministro de Economía había prometido que iba a bajar el Impuesto País del 17,5 al 7%: "Es un impuesto que impacta directamente en precios. Se baja en septiembre y se termina efectivamente en diciembre y eso baja la inflación. Para nosotros lo más importante es la credibilidad. Cumplimos todo lo que estamos haciendo".

"Puede haber anuncios ese domingo (inauguración de la Expo Rural). No habrá una baja de retenciones. El campo se da cuenta que todo lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo".