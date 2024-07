La economía argentina no crece hace más de una década: cómo es la situación en Mendoza

La economía argentina creció apenas 0,5% en términos reales y Mendoza un 1,8% en los últimos doce años. Así lo refleja el informe titulado “Competitividad y acciones prioritarias” del Consejo Empresario de Mendoza (CEM), publicado en la última semana. El mismo también señaló, entre otras cosas, que Argentina no generó empleo genuino en cantidad suficiente y el empleo asalariado privado registrado creció apenas 4,2% entre enero de 2012 y enero de 2024.

De acuerdo al documento que lleva las firmas de Eduardo Pulenta, Silvia Jardel y Gustavo Rivarola, en 2023, Argentina produjo solo 0,5% más que en 2011 (Mendoza: 1,8%), registrándose cinco años de expansión y siete de contracción del PIB. Además, señalaron que mientras Argentina no creció entre 2011 y 2023, el mundo y América Latina lo hicieron 45% y 17% respectivamente.

“La actividad económica evolucionó en serrucho, una dinámica crónica que se profundizó en los últimos años. Según CIPPEC ‘desde mediados del siglo pasado Argentina experimentó 16 episodios recesivos que involucraron 25 años de contracción económica, es decir una recesión cada 3 años’; y desde 2011, la economía se contrajo en uno de cada dos años”, explicaron en el documento del CEM.

Como consecuencia de este estancamiento económico, según el CEM, se vio resentido la generación de puestos de trabajo en el país. “El empleo asalariado privado registrado creció apenas 4,2% entre enero de 2012 y enero de 2024 (este aumento se concentró en los dos últimos años) al mismo tiempo que la población aumentaba un 12% y el empleo público lo hacía un 36%”, remarcaron.

A nivel provincial, el empleo asalariado privado registrado está en los mismos niveles de mediados de 2012, en torno de los 245.000 puestos de trabajo, según SIPA. En tanto, luego de años de crecimiento del empleo público provincial, desde 2016 fue racionalizándose, alcanzando los 55 agentes cada 1.000 habitantes a fines de 2023, 9% menos que en 2015 (60). Mientras, el empleo asalariado público creció 36% entre 2012 y 2024.

En Mendoza hubo en 2023 solo 55 trabajadores cada 1.000 habitantes.

Pérdida de empresas en Argentina

Otra de los puntos en los que reparó el CEM es que la cantidad de empresas registradas en nuestro país se redujo 3,6% entre 2012 y 2022, según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - MTEySS en base a SIPA. En 2022, Argentina tenía 13,5 empresas cada 1.000 habitantes, aproximadamente lo mismo que en 2004 y un 13% menos que en 2012.

En la comparativa con otras naciones, los niveles del país están por debajo de la región y algunos países del mundo. “Un estudio de la Fundación Observatorio PyME revela que Australia y Países Bajos tienen 100 y 80 empresas cada 1.000 habitantes, en tanto que países como Chile y Uruguay registran 67 y 50 empresas/1.000 habitantes, cuadruplicando (o más) la cantidad de empresas de Argentina. Según el OEDE, Mendoza ronda las 13,2 empresas cada 1.000 habitantes, en línea con el promedio país y por debajo de provincias como Santa Fe, Córdoba y Neuquén, aunque por encima de Buenos Aires, San Luis y San Juan”, explicaron.

En este sentido, tomando como referencia los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en la provincia de Mendoza, durante el primer cuatrimestre de 2024 se perdieron 363 empresas formales, una baja de 1,7%. Es que en diciembre de 2023 había en la provincia 21.729 compañías con trabajadores registrados, mientras que en abril de este año el número se redujo a 21.367. Conforme a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el primer cuatrimestre del 2024 se perdieron 363 empresas en Mendoza.

Inversiones, exportaciones y otras variables que han afectado

Desde el punto de vista del Consejo Empresario de Mendoza, la inversión es una de las claves del crecimiento y desarrollo a largo plazo. Sin embargo, según datos de organismos internacionales, la inversión (formación bruta de capital) superaba el 25% del PIB en 1980; desde entonces fue disminuyendo, hasta el 17% del PIB en el último trienio.

“Para que la inversión aumente, debe aumentar el ahorro nacional”, argumentaron, al tiempo que señalaron que la tasa de ahorro en Argentina es relativamente baja.

Respecto a las exportaciones, “otro motor de desarrollo”. “En 2023, las exportaciones por habitante argentinas fueron 30% menores a las de 2011 (US$ 1.431 vs. US$ 2.011, esta caída es mayor en términos reales). Mientras, por ejemplo, Chile exporta tres veces más que nuestro país (2023: US$ 4.750)”, mostraron, remarcando que el país está “perdiendo oportunidades para motorizar el desarrollo y generar divisas”.

En lo que respecta al gasto público y la presión impositiva, para el año 2023 llegó a ser de 43,3% del PBI, superando la media de América Latina. Este incremento (en las décadas de los ‘80/’90 y hasta 2005 promedió 30%) impulsó el crecimiento de la presión tributaria para financiarlo. “Los impuestos nacionales y provinciales (sin municipios) representaban el 24% en 2004 y llegaron hasta el 31% en 2015 para ubicarse, según datos oficiales, en 28% en 2023”, plantearon desde el CEM.

Sobre lo que es inflación, el organismo local lo señaló como un gran obstáculo para la productividad y la competitividad. “El Estado es el único beneficiario de la inflación que crea, debilitando a la economía y empobreciendo a la gente”, remarcaron.

Por último, en el análisis de los ingresos por habitante y la pobreza, según Indec, a fines de 2023, el 41,7% de los argentinos y 47% de los mendocinos era pobre. “Teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) real creció 0,5% y que la población argentina creció 13% entre 2011 y 2023, el ingreso promedio por habitante disminuyó 11%, es decir: en promedio, los argentinos somos 11% más pobres que hace solo una década, con un gasto público en niveles récord”, completaron.