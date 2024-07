Vino y fútbol: todos los campeones de América que han invertido en Mendoza

En la jornada de este martes se conoció que el flamante bicampeón de América con la Selección Argentina de fútbol, Leandro Paredes, llegará a Mendoza para presentar su nuevo vino. Pero el mediocampista de la Roma no es el único de los jugadores de la Scaloneta que ha incursionado en el mundo del vino. Desde Messi, pasando por Armani y hasta el goleador de la final, Lautaro Martínez, se han interesado por la bebida nacional y han hecho inversiones en proyectos en la provincia de Mendoza.

Empezando por el capitán del combinado campeón del mundo, se sabe que Lionel Messi ha incursionado en los últimos años en el mundo del vino y, si bien no tiene una etiqueta oficialmente en el mercado, si ha tenido una estrecha relación.

Durante algunos años, el “10” del Inter de Miami tuvo su vino de la mano de la alianza de la Fundación Leo Messi y Bodegas Bianchi, que comercializaban L10, una línea solidaria cuyas ganancias eran destinadas a la organización que lleva su nombre. Pero también, hace ya un par de años, el enólogo Silvio Alberto fue el encargado de elaborar su propio vino, un blend exclusivo (y casi confidencial) que el mejor jugador del mundo reservó para su cava personal.

Lionel Messi junto a Silvio Alberto (Instagram)

En el caso de Leandro Paredes, se supo que el “5” de la Selección estará en la provincia para presentar LP32, su más nueva etiqueta elaborada por Bodega Barberis, ubicada en el departamento de Guaymallén. La misma ya había sido responsable de elaborar el LP5, el vino con el que debutó en el mercado el jugador nacido de la cantera de Boca Juniors.

El primero que elaboró era un blend de Malbec de las zonas de Chacras de Coria, Ugarteche, Vista Flores y Gualtallary de la cosecha 2019. Se trata de un ejemplar que apunta al segmento premium con una partida inicial de 5.000 botellas.

El nuevo vino de Mi Victoria, la marca bajo la que los comercializa, es también un Malbec, aunque con un perfil más masivo que el anterior, en el que Paredes estuvo en constante comunicación con el equipo de la bodega para dejar su impronta en este ejemplar elaborado por el enólogo Rolando Lazzarotti

“Es un Malbec, otra línea que vamos a sacar para Leandro Paredes. El lanzamiento tendrá lugar el próximo jueves acá en Guaymallén (en el hotel Hilton)”, contó Adrián Barberis, propietario de la bodega. “Paredes tuvo participación en el diseño también, junto a su familia que está acá en Argentina. Se pudo hacer un trabajo conjunto hasta elegir la marca: ‘Mi Victoria’ que incluyó al LP5 (el lanzamiento anterior), y ahora suma este LP32, que habla de su trayectoria de juego”, agregó.

El nombre elegido para esta nueva etiqueta, además de llevar sus iniciales sumó el 32, un número que lo acompañó en su debut en el Xeneize y luego en su paso por la Roma y Juventus en Italia. Leandro paredes estará en Mendoza para presentar su nuevo vino.

Franco Armani, arquero de River Plate y suplente de Emiliano “Dibu” Martínez es otro de los futbolistas de la Scaloneta que está relacionado en el mundo del vino. En su caso sacó al mercado en 2021 una etiqueta que lleva su nombre, su cara y algunos guiños a su puesto. Es un Malbec elaborado por bodega Finca Cuadro Benegas, de San Rafael.

La lista la completa Lautaro Martínez. El “Toro”, goleador de la Copa América Estados Unidos 2024, todavía no presenta su vino en sociedad, pero como se sabe, desde 2021 compró junto con su pareja, la mendocina Agustina Gandolfo, unos viñedos centenarios en la zona de Las Compuertas, Luján de Cuyo. De allí se sabe que ha elaborado un Malbec que todavía no ha salido al mercado. Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo tienen su propio viñedo en Mendoza.

Pero ellos no son los únicos: también se sumaron al mundo del vino Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Héctor “El Negro” Enrique, Sergio “El Checho” Batista, Ricardo “El Gringo” Giusti y Carlos Daniel “El Chino” Tapia con La Final Malbec y Héroes Blend, vinos elaborados por la enóloga Denis Vicino y Mendoza Vineyards.

Por su parte, Mario Alberto Kempes tiene en el mercado la línea “El Matador” y el defensor Nicolás Burdisso su proyecto Vinos de Potrero. Asimismo, Marcelo Gallardo hizo hace un tiempo una colaboración con Bodega Norton para MG, un vino de partida limitada identificada como la edición 0912, en honor a la emblemática fecha para River del 9 de diciembre de 2018, elaborada por David Bonomi.

Qué otros deportistas tienen su vino

El fútbol no es el único deporte que ha encontrado una sociedad de lujo en el negocio del vino. Tanto en el país como en el mundo podemos encontrar ejemplos de deportistas de élite que han incursionado en la industria teniendo su propia etiqueta.

Si nos quedamos en el plano nacional, en el caso del tenis, la más reciente aparición es la del campeón del US Open 2009, Juan Martín del Potro. Hace algunas semanas estuvo en Mendoza visitando a su socio local, Andes Growers, y recorriendo bodegas, viñedos, y proveedores para capacitarse sobre el tema.

“Delpo” elaborará su vino con la Bodega Puerta de los Andes y se llamará “Resiliencia”. Se tratará de un blend de Malbec de Gualtallary, El Cepillo, Chacras de Coria, entre otras zonas. Con una crianza en roble francés y con un blend de añadas incluido, apuntará al segmento premium. Por otra parte, también tendrá un vino espumoso de Chardonnay y Pinot Noir. Del Potro estuvo hace algunas semanas en Mendoza para ultimar detalles de sus nuevos vinos.

Si pasamos al rugby encontramos el caso de los ex Pumas Eusebio Guiñazú, Patricio Albacete, Julio Farías y Manuel Carizza, quienes lideran el proyecto vitivinícola 2456 wines. Se trata de una idea que nació en año 2013 durante la concentración en Sudáfrica antes de derrotar a los Springboks en el Rugby Championship de esa temporada y que más de diez años después se consolida con la proyección a nuevos mercados.

En lo que al básquet respecta, la “Generación Dorada” tiene su representante vitivinícola en Fabricio Oberto. El ex ala pívot de los Spurs se asoció con los hermanos Héctor y Pablo Durigutti, quienes en conjunto elaboraron una producción especial de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc de los viñedos de Las Compuertas que salió al mercado en las líneas Old Friends, Old Routes y Old Memories.