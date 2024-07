Pólizas de seguro: el comportamiento de las aseguradoras y los tremendos aumentos

El aumento de precios de las compañías de seguros ha sido excesivo en los últimos meses, llegando hasta un 100% en lo que va del año mientras que la inflación acumulada es del 80%. El aumento por encima de la inflación ha vuelto difícil el pago de las pólizas, y muchos conductores también enfrentan problemas para que las empresas cumplan con lo prometido. Edgardo Juchniuk, productor especializado en seguros y ex presidente de la Cámara de Aseguradores en Argentina, habló con MDZ Radio 105.5 FM para analizar la situación del negocio.

Al ser consultado por los aumentos, Juchniuk dijo que la gente tiene "toda la razón" ya que los precios "impactan directamente en tu economía". "Es difícil entender por qué aumenta de esta manera y la realidad es que históricamente, sobre todo en lo que es la rama automotores . En la actividad aseguradora las tarifas siempre han estado por debajo de lo que es su rendimiento técnico".

Las compañías de seguros invierten el dinero que reciben de sus clientes. "De esa manera pueden cumplir con los compromisos que han asumido cuando emitiste la póliza". Pero debido al contexto actual el rendimiento de las inversiones ya no es tan eficiente y hoy "están muy por debajo de la realidad, entonces esa pérdida técnica que se genera al cobrar ya no la pueden suplir con ese rendimiento financiero, entonces la trasladaron a la cuota", explicando el aumento.

Respecto a los constantes reclamos de terceros por la ineficiencia de las compañías de seguros, el especialista dijo que "ahí hay un problema histórico: No hay un vínculo contractual entre el tercero y la aseguradora que la obligue a cubrir los daños". "Entonces ¿Qué pasa? Tenemos compañías que no tienen problemas con la atención de terceros, pero hay otras que sí. Es que justamente timbean para no pagar a los terceros y hacen quedar mal a todo el sistema".

Juchniuk profundizó en esta diferencia, resaltando que en el mercado asegurador se pagan más de un billón novecientos mil millones de pesos en siniestros por año. "Es una cifra astronómica" que existe porque "la gran mayoría han resarcido los siniestros como corresponde. Lo que pasa es que hay un pequeño porcentaje que siempre, como en todo sector, no está bien resuelto".

Además agregó que "si el tercero reclamante no está de acuerdo, tiene la instancia judicial", aunque admitió que "los montos que están en juego no son muy apetecibles para los abogados a la hora de hacer una demanda". A continuación destacó que el 70% del mercado está a cargo de 20 empresas que "no van a tener ningún tipo de problema con el tema de los reclamos de terceros. Y las otras compañías que están (que tienen una participación mucho menor en el mercado) algunas actúan muy bien y otras lamentablemente no".

Para concluir, Juchniuk añadió que "tampoco podemos generalizar un maltrato a los asegurados o a los terceros porque no es así. ¿Que lo hay? Sí, es cierto. Pero las compañías de seguros, en líneas generales, cumplen".

Escuchá la entrevista completa: