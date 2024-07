Luis Caputo cara a cara con banqueros: qué son las LeRef, la nueva jugada del Gobierno

Los banqueros dudan. Quieren saber más detalles. Muchos más. Descreen que sea una buena idea, y esperarán a enfrentarse cara a cara con Luis “Toto” Caputo para saber de qué se trata el lanzamiento de las Letras de Regulación Financiera (LeRef), con la que el Tesoro reemplazará a los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina (BCRA), proceso anunciado el viernes pasado por el propio Caputo y el titular de la entidad monetaria, Santiago Bausilli.

Ambos presentaron “la segunda etapa” del plan económico del Gobierno, basada en el proceso de traslado de esta deuda del Central hacia el Ministerio de Economía, con lo que unos 17,5 billones de pesos, distribuidos en bonos y letras, ahora pasarán a ser responsabilidad del BCRA.

En términos de dólares alcanzarían unos 17.000 millones de dólares, a través de instrumentos financieros que comenzaron a lanzarse desde fines del 2023 y que cobran relevancia desde el primer semestre de este año, al profundizar la entidad que maneja Bausilli a estos instrumentos de emisión de pesos como herramienta de absorción de moneda líquida para retirar dinero en poder del público y colocarla a plazos. Son fundamentalmente pases a bancos, con una duración promedio de una semana.

El BCRA paga una tasa de interés por esta operación, que se liquida en pesos a través de emisión monetaria que coloca en el mercado. Luego vuelve a tomar este dinero en nuevos pases, por los que paga un interés que va acrecentando la emisión. Lo que busca el Banco Central con este movimiento, es liberarse de esta obligación y eliminar el proceso de emisión monetaria. Según la explicación del viernes pasado de Caputo.

“Tenemos tres canillas. Una es el déficit fiscal. La segunda son los intereses que el Banco Central paga por pasivos remunerados. Y la tercera es la compra de dólares del Central, la única emisión que no es dañina”, indicó Caputo.

Según este razonamiento, ya consolidado el superávit fiscal en el primer semestre del año (habría superado el 1% del PBI), se necesita terminar con el segundo foco de emisión, a través del fin de los pasivos no remunerados. A partir de julio, cerrada la emisión del BCRA, los pases pasarán a formar parte de las nuevas LeReF, con plazos mayores (aunque menos de un año, al ser letras), las que serán liquidadas no ya con emisión, sino con los pesos generados con el superávit del Tesoro. Los bancos recibirían, como acreedores, el pago desde Economía, y ya no a través de mecanismos de pases desde el BCRA.

Como esta operación de mutación de emisor de la deuda y aceptación del acreedor debe ser voluntaria, y como el sector público argentino tiene una pésima imagen como pagador más allá de lo que sucedió en el primer semestre del año con el superávit fiscal; la única manera en que estas LeReF sean aceptadas por los bancos y demandadas por el BCRA, es que la tasa de interés real sea lo suficientemente atractiva para que los balances de las entidades financieras no se dañen. Y para que las acciones de los bancos que cotizan tanto en la bolsa porteña como en Nueva York, soporten el shock.

Este último aspecto será tenido muy en cuenta desde que hoy se abran las negociaciones en el Ministerio de Economía, entre Caputo y los responsables financieros de los bancos acreedores de los pases del BCRA, que ahora deberían aceptar las LeReF.

Como definió el viernes MDZ, será una negociación entre trader (Caputo) y traders de todos los bancos. Personas que se conocen a la perfección, ya que, en definitiva, el ahora ministro de Economía era uno como ellos. Salvo que, hasta diciembre del año pasado, como asesor financiero de primer nivel en bonos y letras locales, era crítico con respecto a la toma de deuda argentina. Proceso que calificó varias veces desde su rol de analista privado como una “contaminación de deuda”, pero que ahora deberá convencer a sus ex pares que se trata de un buen negocio.

En definitiva, Caputo sabe cómo convencer a sus excolegas. Para empezar, con una tasa de razonable para arriba. Deberá ser rápido en la oferta. Los mercados estarán analizando detenidamente la marcha de las negociaciones, comprando o vendiendo acciones de entidades financieras, al ritmo de las novedades.

Cree Economía que, en principio, los bancos no pondrán mayores trabas a la operación, ya que consideran casi en cooperativa, que es el momento de apoyar el cambio de tenencia de deuda, en tiempos en los que el Gobierno comienza a transitar una nueva etapa en el plan económico y financiero de la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, banqueros al fin, no están para perder dinero, sino, en todo caso, para negociar una ganancia moderada en el tiempo. Los CEOs financieros de los bancos recibirán así con simpatía y prudencia a la nueva estrella del mercado de capitales local: la LeReF.

Como se trata de un documento del Tesoro, será ahora responsabilidad de Luis “Toto” Caputo, con lo que el ministro volverá a sacar chapa de trader máximo del país. Un rol que nunca dejó, pero que las tareas de ser ministro de Economía plenipotenciario le impedían llevar adelante con la dedicación del caso.

Lo importante para el Gobierno es el gesto de ya no tener contabilizada deuda desde el BCRA, que obligue a la amenaza constante de emisión monetaria para atender los intereses de los pasivos remunerados de la entidad, comenzando así a cerrar la segunda etapa del plan económico-financiero del gobierno de Javier Milei.

Obviamente, ahora será responsabilidad del Tesoro generar los recursos para pagar este pasivo con el superávit generado entre ingresos y egresos, lo que recortará sustancialmente el resultado financiero positivo de las cuentas públicas. Caputo se tiene fe, y afirma que no habrá mayor riesgo para el sistema financiero.

Quedará para más adelante la tercera etapa del plan: el levantamiento del cepo, una operatoria que Luis Caputo explicó, no tiene aún tiempos ni cronogramas de operación.