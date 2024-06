El Banco Central quedó con saldo negativo mensual por primera vez desde diciembre

El Banco Central perdió dólares de las arcas oficiales por segunda jornada consecutiva y quedó en el mes de junio con saldo negativo por primera vez desde que el presidente Javier Milei asumió.

Este jueves vendió en el mercado de cambios US$ 85 millones, lo que se suma a la de la jornada anterior de US$ 76 millones. De esta forma acumula en el mes de junio un rojo de US$ 46 millones, aunque desde diciembre el positivo sigue en US$ 17.200 millones.

Las reservas brutas informadas del organismo culminaron en US$ 29.748 millones, US$ 137 millones menos respecto de la anterior rueda.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar mayorista cotizó a $911,5, con operaciones por US$ 375,3 millones en el segmento de contado, US$ 90,5 en el mercado de futuros MAE y US$ 855 millones en el Rofex.

El dólar blue cerró este jueves a $1.355, lo que cedió $10 respecto de la jornada anterior. Las cotizaciones financieras se mantuvieron estables. El Contado con Liquidación subió $4 y cotizó en $1.354, mientras que el MEP no varió y cerró en $1.332.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 48,7% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $929,5 llegó al 45,8%.