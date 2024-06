Fuerte pronóstico de un exasesor de Milei sobre la salida del cepo

El economista Carlos Rodríguez, quien fuera asesor de Javier Milei, apuntó este sábado contra la política monetaria del Gobierno y le aconsejó al presidente que "que se deje de fanfarronear y decir pavadas". Además, fue tajante sobre la salida del capo y aseguró que no sucederá durante la actual gestión.

"El cepo se terminará el día que asuma el sucesor/a de Milei. Es una manera de decir ´el día que las vacas vuelen´", disparó en la red social X.

Además, Rodríguez cruzó a Milei, quien ante la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había asegurado que la emisión de dinero era equiparable a “un delito de lesa humanidad”. En ese marco, el exjefe de asesores del libertario sostuvo que durante los meses de mayo y junio el Ejecutivo emitió un 31,7%.

"Mejor que se deje de fanfarronear y decir pavadas. En los últimos 30 días (Junio 7/Mayo7) la Base Monetaria, o sea DINERO creció (se emitió) un 31.7%. Eso es equivalente a una tasa anualizada de emisión de dinero de alto poder de 2634%. Son datos oficiales del Balance Semanal del BCRA", fue otro de los duros mensajes que compartió.

De esta forma, recalcó que de aplicarse hoy la ley que propone el líder de La Libertad Avanza, el propio presidente debería ir preso.

Por su parte, no es la primera vez que Rodríguez reacciona contra las medidas del Gobierno y sobre el mantenimiento del cepo. "El cepo se usa para impedir la fuga de los pesos hacia el dólar. Algo así como el Muro de Berlín, que impedía la fuga de los alemanes residentes en Berlín Este hacia el mundo libre", había lanzado en abril. "Milei, elimine el cepo (Reagan dixit) Gorbachev, tear down that wall", ironizó.