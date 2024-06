Luis Caputo salió a desmentir "operetas" y ratificó todas las medidas económicas

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, publicó en su red social X un mensaje destinado al periodismo aclarando algunas versiones que circularon en los últimos días.

En primer lugar, señaló que entiende que "habla muy poco con la prensa" y que eso "no favorece la tarea del periodismo". No obstante, atacó duramente a los periodistas que "no se molestan en chequear" e "inventan historias en represalia" o "literalmente fabulan".

"Nosotros no podemos perder nuestro tiempo refutando cada una de estas mentiras. Sepan ustedes, que como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos".

Dicho esto, ratificó cada una de las decisiones económicas tomadas enc estos meses y que están en cuestionamiento. Dijo que "no hay ninguna devaluación prevista", que el dólar blend "80/20 se mantiene" (en relación al permiso a exportadores de liquidar un 20% en CCL) que el FMI no tiene problema con esto. Además ratificó el crawling peg del 2% mensual y aseveró que "aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación".