Compras online: los supermercados se posicionan en Mendoza y van por más

Marina fue al híper que tiene cerca de su casa en busca de la oferta de papel higiénico, pero cuando llegó se dio cuenta de que había mirado mal. El precio era solo para la compra online y la diferencia para el mismo producto era de casi $2.000, por lo que volvió rauda a hacer el pedido a través de la computadora.

A Belén, que trabaja casi todo el día y tiene dos niños en edad escolar, no le queda tiempo para hacer la compra del supermercado. Por eso, cada vez más seguido elige realizarla por internet ya que, aunque debe tomarse un momento para realizar el pedido, lo hace con tranquilidad mientras toma unos mates en el living de su casa. “La clave está en comprar en los sitios que cumplan con los horarios a los que se comprometieron con la entrega”, contó la mujer que tiene identificados los lugares ya que, cuando eso no pasa, la tranquilidad anterior se esfuma en un abrir y cerrar de ojos.

De la mano del contexto social y económico, las compras online son un hecho en casi todos los rubros. En los supermercados también crece esta modalidad dado el avance de la tecnología y la cada vez menor disponibilidad de tiempo para hacer compras. Sin embargo, el paulatino cambio de canal que los consumidores realizan a la modalidad online tiene un motivo más terrenal y es la inflación.

Es que, en líneas generales, y tal como le sucedió a Marina, la mayoría de las grandes superficies ofrece mejores precios u ofertas tentadoras en su página web. Propuestas que no se suelen replicar de manera “presencial” y que cada vez más mendocinos buscan aprovechar.

Los supermercados tienen la modalidad de envío a domicilio y el retiro en el lugar. En este marco, la primera es la que más se utiliza, debido a que también es la juventud la que más se inclina por las compras online. A diferencia de otras generaciones, las actuales prefieren no tener auto y por eso hacer compras grandes es más cómodo si se las llevan a casa. Otra razón no menor que esgrimió Matías, que habitualmente hace sus pedidos por internet, también es económica. “No me tiento con productos que no necesito”, precisó y agregó que a través de la pantalla es más sencillo comparar precios entre supermercados.

Fuente: IDC

Un relevamiento realizado por el Instituto de Desarrollo Comercial de Mendoza (IDC), con relación a la cantidad de veces que se compra por internet, se diferencian dos tipos de compras. “Existen dos variables de tiempo en donde un 5,95% compra una vez por semana y un 8,33% más de una vez por semana”, detalló el informe.

En este caso, se analizó el consumo de alimentos y bebidas mediante plataformas como por ejemplo Pedidos Ya, que incluye tanto comercios gastronómicos y expendio de bebidas como una plataforma de market para alimentos, panificados, verduras, farmacia, perfumería entre otros. En los casos de las adquisiciones una vez al mes, con 51,19%, y más de una vez al mes, con 34,52%, se hace referencia a compras realizadas de mayor volumen o monto, lo que podría asociarse con compras en los supermercados que se realizan de manera más esporádica.

Crecimiento continuo

Como casi todo lo relacionado con el mundo digital, la pandemia fue clave para incentivar esta modalidad de venta y consumo. Sin embargo, pasado el aislamiento, muchos no persistieron en la compra online, por diversos motivos. El crecimiento en este punto de todas maneras continúa, aunque de forma más orgánica o con un salto menor que el que se registrada en el rubro gastronómico.

El relevamiento del IDC también consultó acerca de las razones por las que compran mediante plataformas online, indicando que lo hacen por comodidad en un 83,53% de los casos, ahorro de tiempo en un 51,76% y porque obtienen mejores precios por esta vía de compra en un 34,12% de las respuestas. Fuente: IDC

La misma encuesta posiciona los rubros más elegidos por los consumidores en plataformas online: electrónica (65%), indumentaria (50%), gastronomía y farmacia, las dos con porcentajes cercanos al 45%. Bastante más abajo y con un 24% de las elecciones se ubican los supermercados.

En este sentido, Rubén David, gerente del mayorista Oscar David, que tiene su plataforma online para la venta, destacó que la modalidad crece lentamente. “Entre un año y otro subió 5% la cantidad de usuarios”, precisó el empresario. Agregó que, con la actual recesión “la gente compra donde puede” y busca precios mucho más que antes.

Por último, en cuanto al rango de edad que más utiliza las compras online se encuentran las personas entre 31 a 35 años con un 17,35%, aunque en el análisis hay un triple empate donde encontramos estos 3 rangos: 36 a 40 años, 41 a 45 años y de los 46 a 50 años con un 16,33%. “Los rangos etarios en los que más usa el comercio electrónico son los correspondientes a una etapa de la vida en la que las personas son altamente productivas, flexibles y tienen poco tiempo para realizar compras, por lo que usan este servicio por su comodidad”, aportó el análisis del IDC.