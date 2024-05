Recesión, deflación o desagio: hacia dónde va la Argentina

El hecho de que economistas cercanos a las ideas liberales, incluso excompañeros de ruta del presidente Javier Milei, hoy realicen críticas al manejo de la economía y adviertan sobre la necesidad de realizar una devaluación, en algunos casos, debería llevarnos a reflexionar sobre cuál es la verdadera hoja de ruta que tiene Milei para sacar a la Argentina de la profunda crisis económica que viene transitando desde décadas, y que ha generado 50% de pobres en un país con tanta riqueza.

Un presidente economista, pero...

En aquellos días de diciembre muchos especularon con una fuerte devaluación. No olvidemos como esto provocó que los precios de los bienes volaran hasta provocar una fuerte recesión, que el mismo Gobierno había anticipado. La devaluación no fue, pero una vez más se especuló que para marzo o abril debería haber un pequeño salto devaluatorio, lo que tampoco sucedió.

Con la licuadora y algo de motosierra se fueron aspirando pesos del mercado, a tal punto que en abril el peso argentino apareció como la moneda que más se había revalorizado en el mundo, un 25%. Se apreció frente a las demás monedas, incluyendo al dólar.

El peso se apreció frente a las demás monedas, incluyendo al dólar. Foto: MDZ.

Por qué se compra más barato

Tibiamente, aparecen ofertas, hay que pagar los servicios, los sueldos y vivir, y también reapareció el crédito. El Estado no demanda pesos a los bancos y estos tienen que atraer clientes, como todo en el mundo de la oferta y la demanda, los intereses bajan, y la tendencia es que sigan a la baja.

Esta situación lleva a que aparezcan planes en cuotas sin interés como ofertas de algunos negocios, necesitan vender, necesitan atraer al consumidor. Mientras esto sucede, Javier Milei insiste en que no habrá devaluación y en la necesidad de recomponer las reservas para finalmente levantar el cepo, obviamente, previo a resolver cuestiones técnicas para que esa libertad cambiaria pueda operar sin dificultades.

Continúa la motosierra y la licuación, y la pregunta ahora es si muchos contratos existentes en la sociedad no tendrán que reverse, en acuerdo entre las partes, de igual forma que se aprecia el peso, se deprecia el dólar, y esto, de profundizarse, llevará a que veamos renegociar hasta los contratos de alquiler.

Javier Milei insiste en que no habrá devaluación. Foto: MDZ.

Qué es un desagio

El descuento sobre el valor nominal de un instrumento financiero es un desagio. Lo aplicó Raúl Alfonsín sobre los contratos. Había una moneda ya ajustada, el austral, y una moneda con inflación incorporada, la contractual. Por eso, cuando se vencían los contratos y había que pagar lo comprometido, se aplicaba una tablita de quita. Esa tablita del llamado desagio, deflactaba los precios, quitándoles la inflación que llevaba implícitamente calculada.

Teníamos los pesos y los australes, el Gobierno, al no homologar las paritarias y forzar a una baja de actualización de salarios, estaría provocando un desagio sobre los salarios

Será que Javier Milei, en su hoja de ruta, tiene prevista una etapa de desagio como consecuencia de la recesión y la incipiente deflación. En este caso estaríamos ante un desagio inducido, y sin ley, sin decreto, como él dice, "no lo necesita para hacer su trabajo de economista".

Al no tener las leyes que ha pedido al Congreso, a falta de esas herramientas, debe operar sin anestesia. Obvio, duele más, pero no tiene otro camino para que los resultados estén a la vista para las elecciones del 2025. Si llega al 2025 sin las leyes, pero con el objetivo cumplido, no habrá oposición con chances de disputarle la contienda, y así podrá avanzar para consolidar su poder. Carolina Jacky.

* Dra. Carolina Jacky, abogada civil.

