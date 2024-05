Turismo de alta gama: un lujoso hotel hará una millonaria inversión

Los cambios en la economía de Argentina y en el valor del dólar han tenido impacto en el turismo. En Mendoza, la brecha cambiaria y la excelente tradición gastronómica con estrellas Michelin incluidas, el enoturismo ha sido uno de los diferenciales de la provincia. Con un público enfocado en la alta gama y los visitantes internacionales, uno de los destinos que más ha crecido es el Valle de Uco mendocino.

En este marco, The Vines realizará una inversión de 22 millones de dólares en la que prácticamente triplicará la cantidad de alojamiento. Así de 22 “villas” que posee en la actualidad, pasará a tener 55. Sin embargo, el crecimiento en las 500 hectáreas que posee el emprendimiento y que ya cuenta con bodegas y el reconocido restaurante de Francis Mallman, Siete Fuegos, será mucho mayor que las nuevas habitaciones, algunas de las cuales estarán listas en tres años.

El Valle de Uco es uno de los lugares más bellos de la provincia para el enoturismo.

Cuando finalicen las obras, según contó Michel Evans uno de los socios de The Vines, dentro del predio habrá 15 bodegas y 8 restaurantes que hoy son 8 y 4, respectivamente. “Además, realizaremos un spa muy lujoso, un lugar para casamientos y prácticamente se podrá hacer de todo sin salir de The Vines”, se entusiasmó el empresario estadounidense que desde hace 20 años eligió el Valle de Uco como su hogar.

Demanda en alza

En este marco, el empresario destacó que más allá del contexto actual, existe una fuerte demanda por Mendoza y por el vino que se ha plasmado en la rapidez con que se realizó la primera preventa de las villas. Con un público fanático por el vino y repartido mayoritariamente entre argentinos y norteamericanos, la propuesta de The Vines no solo incluye la posibilidad de comprar una villa para vacacionar y hacer turismo sino para que otros puedan disfrutarla y así obtener una rentabilidad en dólares.

Evans destacó que 2023 fue el más exitoso en la historia del emprendimiento, algo que atribuye a las bellezas del Valle de Uco, la posibilidad de elaborar su propio vino y a los servicios de alta calidad que nada tienen que envidiarle a otros. “He viajado por todo el mundo y Mendoza está a la par de las propuestas más interesantes del mundo”, destacó el empresario, socio de Pablo Giménez Rilli en este emprendimiento, en donde emplean a 350 personas.

Una noche de estadía en The Vines está por encima de los 1.000 dólares, servicio porque el que en Francia y según Evans, se cobra U$S 3.000. Desde su punto de vista, sin embargo, no tendría que ser más económico si la propuesta está a la altura y lo vale. En este marco, los socios de The Vines apuestan a que Mendoza continúe en alza dentro del mercado turístico internacional y de allí la nueva inversión. Los primeros pasos de la obra comenzarían en junio.