Euforia en Economía por el apoyo de un gurú clave al plan económico

Luis “Toto” Caputo recibió con algarabía un elogio del que para muchos es considerado el mayor exponente activo entre los economistas profesionales dedicados a la consultoría directa y del mayor nivel posible de las empresas privadas del país y el exterior.

Ricardo Arriazu, de él se trata, lanzó en las últimas horas en una conferencia privada ante inversores y operadores financieros del más alto nivel, una ponderación inusual y de altísimo valor agregado, tanto por la humildad del conferencista de reconocer que no había ponderado en un inicio las virtudes del actual programa económico, como por la proyección de posible éxito futuro del plan económico.

Las palabras de Arriazu circularon como un rayo este fin de semana por las redes sociales, y fueron enviadas y reenviadas con vehemencia a miles de grupos de WhatsApp donde los mayores operadores financieros, bursátiles, CEOs y responsables de áreas decisorias importantes de compañías de todo tipo y valor participan por gusto y necesidad.

Casi como un rockstar es recibido Luis "Toto" Caputo en algunos círculos, toda una rareza un ministro de Economía.

Esto además de los chats donde los economistas intercambian opiniones, cuadros, gráficos proyecciones y bromas, donde en general, hasta la llegada de las palabras de Arriazu, había hasta cierta sorna. La opinión del máximo referente de la profesión, cambió el tono, mutando de las bromas a la sorpresa por la palabra del faro de muchos de ellos.

En el equipo económico, al dato se lo consideró en las últimas horas como un nuevo gol de Luis “Toto” Caputo y su programa económico. Incluso, hubo quien lo consideró el mayor halago que haya recibido el actual titular del Palacio de Hacienda y un reconocimiento para quien sabe que muchos de sus colegas no lo consideran como un economista completo y que pueda ser calificado como macroeconomista.

Es algo que, se sabe, es condición indispensable para que los colegas del rubro y los analistas del mercado, especialmente los ortodoxos que tan mal se llevan tanto con el ministro como con Javier Milei, comiencen a respetarlo como tal. Y deje a un lado la algo despectiva consideración de un muy buen “trader” sin condiciones de encabezar la necesaria revolución estructural de la economía argentina.

Elogio de la gestión

¿Qué es lo que dijo Arriazu que provocó el cambio de visión de Caputo y la bendición sobre que realmente habría un muy buen plan económico en marcha, con probabilidades de éxito futuro? Y basado en una invención de anclajes que le daría tanta sostenibilidad como originalidad.

El punto es el siguiente:

- Argentina es una economía bimonetaria, es decir que hay dos monedas y dos unidades de cuenta, por lo tanto, si se quiere estabilizar la economía hay que estabilizar ambas unidades de cuenta.

- No debemos llevarnos por cantos de sirena. Pensar que devaluando resuelvo todos los problemas argentinos.

- Todavía no estamos en condiciones de abrir el cepo, pero si seguimos por este camino hacia fin de año el Banco Central podrá acumular la compra de otros US$ 15.000 millones, y en ese momento se podrá levantar. La salida del cepo cambiario está en agenda, pero aún resta mucho para que se pueda materializar.



- El tipo de cambio real lo determina el mercado. La responsabilidad de la clase política es bajar el costo argentino. Las trabas no nos hacen competitivos.

- Vaca Muerta está es el segundo recurso no convencionales del mundo. El problema argentino es lo que está arriba en la superficie.

- Somos eficientes, podemos producir a menos de 40 dólares el barril. Necesitamos el dinero para las inversiones que hacen falta, y eso es confianza y riesgo país estable.

- Si no hay un problema político, el piso de caída tiene que haber sido marzo y gradualmente recuperarse. En la forma de U, no de V. Si no hay un problema político, la economía empezará a crecer. Ajustaron 7 puntos el producto interno bruto (PIB), no hacía falta tanto. La devaluación le costó a los argentinos 89.000 millones de dólares.

- En un país en el que la tasa de retorno es bajísima por las intervenciones estatales y que hizo nueve defaults de su deuda pública, cantando el himno nacional y festejando como si estuviesen en la cancha de fútbol, todos los años, en vez de entrar capitales, salen entre 20.000 millones y 40.000 millones de dólares. Eso nos llevó a crisis periódicas en la balanza de pagos.

- Pero sigue teniendo apoyo por esperanza. La economía se basa en la confianza y la esperanza, pero la gente tiene un plazo. Hay que bajar la inflación rápidamente, que viene bajando, y recuperar la actividad económica. Si hace eso, se va ganando tiempo.