"Si hay plata", la idea fuerza para capacitarse y tener el Dinero en Orden

Celeste Sánchez no es economista, sino comunicadora. Pero las crisis económicas que este país suele derramar entre las personas también la alcanzó a ella. Su respuesta, lejos de la frustración y la desesperanza, fue de superación. Se predispuso a aprender sobre el mundo de la economía, poner sus cuentas personales en orden, comenzar un nuevo emprendimiento y al mismo tiempo ayudar a las demás personas a manejar la economía doméstica -la economía familiar- de una manera más eficiente.

Así nació Dinero en Orden, una emprendimiento que ofrece cursos de capacitación y otras herramientas, información, ideas y motivación para personas que quieran ordenar las finanzas familiares y mejorar su economía.

Celeste conversó con MDZ sobre los problemas que hoy, en medio de una nueva crisis, aquejan a las familias argentinas, y sobre las claves para sortear los problemas.

-¿Cómo manejar la economía familiar?

-Hay una parte que nos excede, porque no podemos elegir en qué porcentaje aumentará la factura de la luz o cuánto va a salir el litro de leche. Pero sí hay una parte de la economía familiar que nos corresponde a cada uno, que es hacer el mejor uso posible de los recursos que tenemos.

Mucha gente cae en echarle la culpa a los demás de la situación económica, pero no se hacen cargo de su situación económica. Si yo no soluciono los errores que cometo en la economía de mi familia, el color del gobierno va a cambiar pero los errores van a seguir.

El gran problema que tenemos es que no hay educación sobre el dinero en ningún momento de la vida. Entonces lo terminás aprendiendo a la fuerza cuando ya no queda otro remedio. Hay cosas que nos exceden, pero si aprendemos a mejorar el uso del dinero que tenemos, vamos a ir administrando bien y aprendiendo. Por ejemplo, no siempre la mejor opción es comprar todo con tarjeta de crédito. Son pequeñas cosas que se pueden cambiar.

dineroenorden.com

-¿Por qué no hay educación financiera?

-Ni siquiera se discute demasiado sobre dónde podría sumarse la educación económica o financiera. Y si vamos más allá, tampoco se nos enseña, por ejemplo, a comer correctamente y también es algo qué hacemos todos los días de nuestra vida. La educación formal se quedó en cosas que se necesitaban en otro momento cuando eran muy importantes, como aprender matemáticas, pero no se agregaron cosas como la educación emocional, por ejemplo.

Mucha gente no sabe que hacer cuando le llegan los resúmenes de las tarjetas de crédito. Pero hay soluciones. Yo insisto mucho en esto de hacer la parte que nos toca con el dinero. Un hombre me decía ´qué significa hacer lo que me toca, porque ya trabajo de lunes a lunes, no tengo feriados ni vacaciones´. Lo primero que se me ocurrió es que si trabajás de lunes a lunes y no tenés feriados ni vacaciones, estás haciendo las cosas mal. Porque eso no es vida para nadie. Quedarnos solamente con que la situación está mal no alcanza. Muchas veces la gente tiene miedo de buscar otras opciones, entonces quedan presos de una situación.

-¿No será que se desconoce que existen otras opciones?

-Sí pero la solución ahí es ´me busco otro trabajo´. Hay mucho miedo, pero pasa con muchas otras situaciones de la vida. Yo sé que la situación no es la mejor, y tal vez la opción sea quedarse en el molde todo el año, pero mientras tanto busco una alternativa en la que me gustaría emprender. Para mí todos deberíamos tener un emprendimiento, porque más allá de poder generar un ingreso se trata de aprender a estar del otro lado, aprender a entender un montón de situaciones que como empleado no las vivís. Tener la posibilidad de generar ideas que te permitan tener más plata por fuera del trabajo, para mí es un ejercicio que todos deberíamos tener pero mucha gente no se anima por miedo.

El mejor ejercicio que podés hacer es aprender para lograr tu bienestar y el de tu familia. Nadie mejor que vos sabe qué es lo que necesitás porque si no te vas a quedar siempre en el mismo lugar. El mal manejo de las tarjetas de crédito son el principal problema en las finanzas familiares. ALF PONCE MERCADO / MDZ

-¿Qué ofrecés como capacitadora?

-Yo trabajo para brindar esa información, que yo misma no tenía hace 10 años y que tuve que salir a buscar. En ese tiempo era otro idioma porque no había educación financiera en español. Yo me propuse, primero saldar mis propias deudas, resolver mis propios problemas, y después me decidí a hacer mi parte para aportar a la educación en economía familiar. No soy economista, por lo que no puedo dar tecnicismos que no tengo. Vi que no había propuestas a nivel de educación formal y dije ´tiene que haber alguna otra forma de aprender, y la forma puede ser a través de las redes sociales´.

Me dedico a difundir, a divulgar sobre el dinero. Así como hay divulgadores científicos que se animaron a dar el paso, la idea es poder acercar información a la mayor cantidad de gente posible. Como no soy economista, no tengo palabras, conceptos difíciles para usar y siempre hago todo lo posible para bajarlo al idioma que todos entiendan, de la forma más simple. La idea es que puedas acceder a Dinero en Orden y te lleves algo para después de ir a buscar más información.

-¿Qué es ´Dinero en orden´?

-Yo comencé haciendo una web donde compartí el primer curso de finanzas familiares en 2017, más por gusto que por otra cosa. Pero en junio del 2019 me animé a llevarlo a las redes sociales y ya en enero del 2020 comencé a dedicarme a full. Desde ese momento me aboqué a tratar de comunicar cosas que yo considero que la gente tiene que saber. Ya en octubre del año pasado decidí llevarlo a los medios, a realizar una difusión mucho más masiva.

Hace dos años creé la suscripción a la escuela y en diciembre del 2023 comencé con la escuela gratuita para que la gente que lo necesita pueda acceder. Hay una realidad que es que la gente que necesita esa información no puede pagarla. Por eso el material es gratuito y está disponible. La escuela se monetiza a través de sponsors, marcas que trabajan conmigo. La escuela ahora tiene cerca de 1300 usuarios y en los últimos tres meses se sumaron más de 600.

-¿Qué es lo que te demanda la gente en la coyuntura actual?

-El mayor problema son las tarjetas de crédito. La mayoría de la gente, diría ocho de cada diez personas consultan sobre ese tema, porque es la forma que la gente tiene de cubrir la diferencia entre lo que gana y los precios que aumentan. Antes las tarjetas la usabas para hacer un gasto grande, pero ahora la mayoría de los que consultan la usan para pagar gasto corriente. Y cuando no llegan a pagar el resumen completo es donde entra la desesperación porque la deuda crece dado que los intereses son altísimos.

La respuesta es generar más plata. Preguntarse qué se hacer que me pueda dar un ingreso extra. Sea dar clases, cocinar, hacer arreglos. Hay gente que quiere buscar una solución pero a lo mejor no sabe dónde está. Por eso ofrecemos un curso que se llama "Sí hay plata", porque ese es el enfoque, jugamos un poco con la frase del presidente para salir del "no hay plata".