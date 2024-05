El quinto superávit comercial consecutivo llegó con el desplome de importaciones

La balanza comercial volvió a ser positiva en el mes de abril. El saldo fue de US$ 1.820 millones y ya hilvanó el quinto superávit consecutivo, con un saldo de US$ 6.157 millones en el primer cuatrimestre de 2024. La diferencia para el mes pasado surge de exportaciones por US$ 6.527 millones e importaciones por US$ 4.708 millones.

Las ventas al exterior registraron un aumento del 10,7% interanual, con una mejora del 21,6% en las cantidades exportadas, pero con precios que experimentaron una disminución del 9%.

Las importaciones, en tanto, registraron un desplome del 22,7% interanual, con fuertes caída de 7,7% en precios y 16,4% en cantidades.

En total, el intercambio comercial total disminuyó un 6,3% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de US$ 11.235 millones, que no obstante es el máximo registro en lo que va del año.

Las exportaciones de productos primarios alcanzaron US$ 1.557 millones, lo que representa un 53,8% de suba interanual, lo que refleja el cambio que tuvo el mercado al haber dejado atrás la sequía que desplomó las cosechas de granos en 2023. En este rubro las cantidades subieron 80,8% respecto a abril de 2023 y los precios cayeron 14,8%.

El valor de las exportaciones de Combustibles y Energía que llegó a US$ 945 millones, creció 44,4% por una suba de 0,8% en los precios y de 43,2% en las cantidades. En tanto, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron US$ 2.391 millones y crecieron 4,3%, por un aumento de 25% en las cantidades con precios que se redujeron 16,6%.

En el costado negativo, sobresalen las exportaciones de MOI (Manufacturas de Origen Industrial) con una caída de 15,7% y ventas por US$ 1.635 millones con baja de 3,5% en cantidades y 12,6% en precios.

Los subrubros que más cayeron fueron material de transporte terrestre (- US$ 219 millones); y productos químicos y conexos (- US$ 76 millones).

En el rubro importaciones, el principal dato lo aportó combustibles y lubricantes, con una disminución de 58,9% (- US$ 347 millones); los bienes intermedios cayeron 22,4% y Piezas y Accesorios para bienes de capital registraron una reducción de 17,6%; los bienes de consumo bajaron 15,8% y los bienes de capital decrecieron 15%.