Ya es oficial: cuándo empiezan a circular los nuevos billetes de 10.000 pesos

Llega a Buenos Aires el primer envío de billetes de $10.000 desde China para poner en circulación. Se trata de 770 millones de papeles que tienen en su cara las imágenes de María Remedios Del Valle y Manuel Belgrano y que el Banco Central (BCRA) encargó para su producción a la imprenta estatal China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM).

Según trascendió aterrizarán en el país este viernes y comenzarán a circular en el mes de junio, aunque el tiempo estimado de adaptación de los cajeros automáticos, tanto para recibirlos como para distribuirlos, será de alrededor de seis meses.

La noticia es de alto interés por el escaso valor de compra que tiene el actual billete de máxima denominación que es el de $ 2.000 y representa en la actualidad alrededor de US$ 2, cuando es común que en los países del mundo circulen papeles de mucha mayor denominación.

Llegan billetes desde China. Foto: Alf Ponce Mercado/ MDZ

El envío se produce a pesar de la deuda que el estado argentino tiene con la empresa china que se arrastra desde la administración de Alberto Fernández.

Al asumir Santiago Bausili al Banco Central se constató que la Argentina debía US$ 11,18 millones a la Casa de Moneda de Brasil, más de 12 millones de euros a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España y casi US$ 7 millones a China Banknote Printing and Minting Corporation, situación que al día de la fecha aún no está regularizada completamente. Por esta razón, aún restan llegar más de 250 millones de billetes de $10.000 desde España y 130 millones de billetes de $1000 y $2000 desde China.