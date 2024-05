Misiones registró exportaciones por US$ 107,1 millones en el primer trimestre del año

El director de la consultora chaqueña Politikón, Alejandro Pegoraro, sostuvo que durante el primer trimestre de 2024 la provincia de Misiones registró exportaciones por US$ 107,1 millones, cifra que representa una suba del 28,6% interanual. Agregó que es un "crecimiento superior al nivel nacional. Pero hay un dato no menor: no solo crecieron respecto al 2023, sino también al 2022 y al 2021 (13,4% y 6,9% respectivamente), por lo que se trató del mejor primer trimestre de los últimos cuatro años”.

“No solo ello: las exportaciones medidas en cantidades también crecieron. En los primeros tres meses del año, el volumen exportado fue de 143.362 toneladas, ubicándose 43,1% por encima de 2023, 13,9% contra 2022 y 12,5% vs. 2021”.

Ante la pregunta de ¿cómo fue la composición de las exportaciones de Misiones en este período? Dijo que “como es de costumbre en la provincia, fueron las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) las que tuvieron el mayor nivel de ventas al exterior. Medidas en dólares concentraron el 60,1% de las exportaciones misioneras en el período analizado por un total de US$ 64,3 millones y crecieron 38,0% interanual. Si se las mide en cantidades, representaron el 49,1% de los envíos por 70,4 mil toneladas creciendo 36,1% contra 2023. En ambos casos, las exportaciones de MOA también muestran resultados positivos contra los años previos: medidas en dólares crecen 14,4% contra 2022 y 18,7% vs. 2021; en cantidades, 14,3% contra 2022 y 10,5% respecto a 2021”.

En declaraciones al sitio www.economis.com.ar, Pegoraro dijo que “observando las MOA por ventas en dólares, el Té explicó el 36% del total de MOA, creciendo 25,7% interanual; la Yerba Mate participó del 32% de las exportaciones en este rubro y se expandió 52,7%; mientras que los productos forestales (madera aserrada, perfilada, hojas para chapado, etc.) concentraron el 31% de las MOA y crecieron 39,7% interanual”.

“Por su parte, las exportaciones de Productos Primarios concentraron el 7,2% de las exportaciones misioneras, totalizando US$ 7,7 millones y crecieron un 297,3% interanual. Si bien se trata de un incremento porcentual fenomenal, los valores son muy bajos en relación con el total. Dentro de este rubro, el maíz tuvo el 60% de participación sobre el total y creció 257,75 interanual; el Tabaco en hojas sin elaborar concentró el 36% y crece 604,6%, entre otras”.

Según el director de Politikón “las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) participaron del 1,6% de las exportaciones misioneras por un valor total de US$ 1,7 millones y se expandieron 7% interanual. Las Piezas de Carpintería representaron el 69% del total del rubro”.

“Por último, por la categoría de Confidencial, que se les asigna a las exportaciones donde el número de operadores es insuficiente para mostrar el valor de la operación, garantizado la protección del secreto estadístico, se computaron exportaciones por US$ 33,4 millones (6% del total) con una expansión menor (0,9%). Cabe recordar que este dato es provisorio: el mismo se “corrige” una vez que INDEC consolide los datos a nivel semestral y no hay que dejar pasar el hecho de que, históricamente, una fuerte porción del total computado inicialmente en Confidencial luego se asigna a la categoría de MOI en Misiones”.

Exportaciones por productos

Pegoraro dijo que “en el primer trimestre del año, el Té concentró el 21,9% de las ventas al exterior, expandiéndose 25,7% interanual; los de Madera y derivados (que tienen productos catalogados como PP como el aserrín y como MOA como ser la madera perfilada, entre otros) explican el 19,5% del total con un crecimiento del 34,5% interanual; y los de la Yerba Mate (que incluye tanto a la yerba en sí misma como también a los extractos que se realizan con esa materia prima) también participaron del 19,5% del total con un incremento interanual del 51,3%”.

“Algo más atrás quedó el Maíz con 4,3% de participación, pero fuerte suba como ya se mencionó, y el Tabaco en hojas sin elaborar con 2,6% de participación y también alta expansión. Finalmente, el resto de los productos (incluyendo los categorizados como Confidencial) participaron del 32,3% de las exportaciones misioneras con expansión del 2,8% interanual”

Destinos de exportación

Ante la consulta sobre hacia dónde fueron los productos misioneros, Pegoraro explicó que “durante el primer trimestre, los productos de Misiones llegaron a 88 países del mundo. El principal socio comercial fue Estados Unidos con US$ 27,0 millones, seguido luego por Brasil (US$ 22,2 millones), China (US$ 16,9 millones) y Siria (US$ 14,6 millones). Los restantes 84 países representaron exportaciones por US$ 26,3 millones”.

Líder en el NEA

El director de la consultora chaqueña sostuvo que, en el plano comparativo regional, Misiones vuelve a mostrar liderazgo en el NEA “siendo la provincia con el mayor volumen exportado. Los US$ 107,1 millones que exportó la provincia quedaron bastante por encima de los US$ 75,1 millones del Chaco, los US$ 48,3 millones de Corrientes y los US$ 7,2 millones de Formosa. Así, la tierra colorada concentró el 45% de las exportaciones regionales: casi 1 de cada 2 dólares exportados por la región se realizó en Misiones”.

“Además, hay una cuestión no menor en relación con el agregado de valor que tienen las ventas al exterior de Misiones: al cruzar la información de las ventas en dólares con las cantidades, las exportaciones de Misiones tuvieron un promedio de US$ 747 por toneladas, un valor que está muy por encima de Chaco (US$ 334 por Tn); Corrientes (US$ 556 por Tn) y Formosa (US$ 391 por Tn).

En relación con los desempeños de las provincias de la región, Formosa y Chaco crecieron por encima del 30% (31,6% y 36,8% respectivamente) aunque tuvo fuerte influencia el sector agrícola dada la base comparativa altamente débil que tenían. Misiones, con mayor peso de las MOA, creció a un ritmo muy parecido (28,6%) mientras que Corrientes, por el contrario, cayó de manera muy fuerte: -20,4%, siendo una de las únicas cinco provincias del país con bajas”.

“Con Corrientes se puede comparar, parcialmente, las exportaciones misioneras, dado que comparten ciertas actividades productivas de relevancia, principalmente tres. En relación con la yerba mate (excluyendo extractos o derivados), ambas provincias mostraron igual desempeño: crecimiento del 52,7%, pero las exportaciones misioneras son mucho más fuertes: US$ 20,7 millones vs. US$ 3,4 millones de Corrientes. Respecto al Té, se observa igual fenómeno: crecen igual contra el 2023 (25,7%) pero Misiones supera por mucho en volumen: US$ 23,4 millones vs. US$ 1,4 millones de Corrientes”.

Para Pegoraro “el caso más emblemático se da en los productos de madera (considerando solo a los que se computan dentro de las MOA, es decir, madera perfilada, aserrada, etc.). Misiones exportó por US$ 19,4 millones y creció 39,7%, mientras que Corrientes exportó por US$ 11,5 millones y cayó 31,4% -esa variable podría cambiar con la puesta en marca de Acon Timber, el aserradero de Virasoro (Corrientes) que comenzó a exportar madera a través del puerto de Posadas. Estos productos (junto al arroz que tiene mucho volumen y sufrió una caída del 32,6%) explican principalmente la baja en las exportaciones correntinas”.