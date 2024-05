Divisas del agro: siguen entrando dólares a las arcas del Estado y festeja Javier Milei

El Gobierno necesita de dólares. Debe enfrentar obligaciones de pago y, además, pretende quitar el cepo a mitad de año. Tras dos jornadas en donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo una importante baja en las reservas, se conoce un dato alentador para el presidente Javier Milei. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en abril la agroindustria aportó US$ 1.910 millones a las arcas del Estado.

Este dato de las divisas del agro representa una mejora del 27% respecto a marzo, pero una baja del 21,5% en relación con el mismo mes del año 2023 (con vigencia del dólar soja) y una mejora del 23% respecto al acumulado de este año en comparación con el año 2023.

El ingreso de dólares en abril es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los relativamente bajos precios internacionales y del impacto del clima sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja. El dólar exportador también es llamado "blend" porque permite a los exportadores liquidar el 80% de los dólares al tipo de cambio oficial y el 20% al Contado con Liquidación (CCL).

En los primeros cuatro meses de 2024 el campo aportó US$ 6.433.484.078 al fisco.

Cabe destacar que, la exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes, algo que creció este mes debido al paro nacional de los sindicatos aceiteros que paralizaron la actividad por razones ajenas a la industria.

Las entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas, señalaron que el sector cerealero-oleaginoso aportó el 50,1 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (12% del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 70%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11%) y el tercero fue el aceite de soja (6,9%).

Las reservas del Banco Central

El ingreso mensual de dólares, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

El Banco Central cerró abril con las reservas brutas en US$ 27.575 millones.

Este ingreso de dólares es muy positivo para los planes de Milei, y ayudan a engordar las arcas del Estado. Sin embargo, hay que destacar que la gran mejora no es porque haya crecimiento, sino porque, en realidad, el campo venía de una muy mala cosecha producto de la sequía.

Por otra parte, esta semana comenzó con una importante pérdida de divisas. El lunes, y después de 40 días de racha compradora, el Banco Central tuvo que vender US$ 92 millones de las reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios. Y el martes, última jornada hábil de abril, el Gobierno pago de US$ 1.936 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera, las reservas brutas sufrieron su mayor caída diaria desde el 31 de enero: bajaron a US$ 2.302 millones.