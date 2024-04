Salarios deprimidos: los gremios reaccionan por la no homologación de paritarias

La escalada inflacionaria impacta como nunca en los salarios y los gremios pujan por no perderle pisada al aumento de los precios. Sólo en unos pocos casos, las paritarias lograron durante 2023 empardarle a la inflación, pero mayor parte de los acuerdos salariales tuvieron ajustes que quedaron por debajo del 211% que dio el IPC para 2023.

En 2024, esto tendió a agravarse por la aceleración de los precios tras el triunfo de Javier Milei a la presidencia, sin embargo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y sus distintos secretarios de trabajo, tomaron la decisión de no avalar paritarias que vayan más allá de la pauta inflacionaria mensual a pesar de que en muchos casos se trate de ajustes para compensar pérdidas pasadas.

Una de ellas es la de Camioneros. Su secretario general adjunto, Pablo Moyano, advirtió esta semana que si la secretaría de Trabajo no homologa el acuerdo firmado por el 45% de aumento, con un 25% para el mes de marzo y un 20% para abril, habrá paro en todo el país. El sindicalista acusó a algunas empresas "cercanas al macrismo" de tomarse de la no homologación para no realizar los aumentos.

Los camioneros amenazan con una huelga nacional. NA

Si bien no hay ningún anuncio oficial al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni sólo reconoció que en el caso de este gremio el convenio está "en revisión jurídica" y aclararon que ya se homologaron más de 120 paritarias.

Sin embargo, hay otras homologaciones frenadas por el Gobierno. Una de ellas es la de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA) que logró un acuerdo con un aumento salarial del 110% no remunerativo a liquidar en dos tramos entre marzo y abril. No obstante, la incertidumbre reina debido a que la suba salarial está por encima del techo del 21% establecido por el Poder Ejecutivo.

La Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) es otro de los gremios que no recibió la notificación de homologación. El ajuste del 73% para marzo, abril y mayo, es también superior a la pauta oficial trazada. Desde el Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP) amenazaron con medidas de fuerza en las empresas que no cumplan.