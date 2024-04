Fecovita: rechazo judicial al pedido de intervención y sigue la pulseada

La pelea judicial que Fecovita enfrenta con la empresa española Iberte del grupo Evisa tuvo esta semana un nuevo capítulo. Se trató del rechazo a la intervención de la empresa realizada en la Justicia. Así lo informaron desde Fecovita, que este 30 de abril tendrá su asamblea de socios para elegir las nuevas autoridades de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. La empresa, una de las más grandes de la industria vitivinícola, está en una situación compleja debido al desgaste general que ha implicado esta situación en la Justicia.

En su momento, la empresa española Iberte había solicitado la quiebra de Fecovita, debido a que denunciaba una abultada deuda. Aunque se desestimó la quiebra en los juzgados provinciales la pelea continuó desde ambas partes, ya que Evisa insistió en su denuncia y solicitó, entre otras cosas, la detención de los directivos de la firma por balances falsos. En contrapartida, Fecovita denunció por extorsión a los dueños de Iberte y a sus representantes en Argentina. La seguidilla de denuncias complicó el acceso al crédito de los productores en el comienzo de la cosecha y derivó en nuevos capítulos judiciales.

La disputa judicial ha desgastado a Fecovita, en un contexto económico muy complejo.

Ahora, la novedad es que la jueza Eleonora Arenas rechazó el nuevo pedido de intervención judicial a Fecovita por considerarlo poco creíble. Según comunicó la Federación de Cooperativas, el fallo judicial consideró que no estaban dados los presupuestos del artículo 112 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Se trata del fundamento para la procedencia de alguna medida judicial. “Esgrimió que no había verosimilitud del derecho y que el tratamiento del peligro en la demora devenía en abstracto y a pesar de ello dijo que no existía tal peligro”, citaron desde Fecovita.

En este marco, también se informó que el Fiscal Juan Ticheli, a cargo de la causa, explicó que para el Ministerio Público Fiscal tampoco estaban dadas las condiciones para la intervención. Ámbito en el cual se agregó que la empresa Evisa pretendería utilizar a la justicia penal para cobrar presuntas deudas comerciales. En este marco, el abogado de Fecovita, Fernando Juri se mostró conforme y agregó: “Desde hace meses insistimos en que no había razón para la intervención”.