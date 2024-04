Paquete fiscal: qué se sabe hasta ahora de las nuevas medidas de Javier Milei

El Gobierno nacional envió anoche al Congreso el borrador de la nueva versión de la Ley Bases y la Ley Fiscal. Dentro de ese nuevo paquete se incluyen desde la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para avanzar con la reforma del Estado y la eliminación de fondos fiduciarios, la lista de empresas públicas a privatizar total o parcialmente y la declaración de emergencia para cuatro sectores de la economía. Al mismo tiempo, se presentó el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias (desde ahora sobre los Ingresos) tanto para los trabajadores en relación de dependencia como para Autónomos, lanza una amplia moratoria impositiva y previsional, establece un blanqueo de activos y cambios en los límites del Monotributo.

Las magnitud de los cambios que propone el Gobierno no solo va a exigir debate en el Congreso hasta que se consagre la redacción final del proyecto de ley, sino también explicaciones y precisiones técnicas, De ahí que conviene repasar minuto a minuto que conocemos sobre cada una de las medidas.

Impuesto sobre los Ingresos personales (antes Ganancias)

Los trabajadores en relación de dependencia comenzarán a pagar el impuesto a los Ingresos Personales (antes Ganancias sobre la cuarta categoría) comenzarán a pagar el tributo a partir de $1.800.000 para los solteros y en el caso de casados con dos hijos a cargo desde $2.300.000.

Hay que tener en cuenta que se trata de un límite calculado en sueldos brutos y no estará alcanzado por el impuesto el aguinaldo. También se definió que no habrá aplicación retroactiva tanto por el impuesto que habría correspondido pagar en enero, febrero y marzo de este año, como para el último trimestre del 2023 donde no se retuvo Ganancias sobre la cuarta categoría por la suspensión por decreto que habían decidido Alberto Fernández y Sergio Massa en medio de la campaña electoral.

También hay cambios en las escalas que ahora arrancan en 5 % y suben a 9 % a partir de ingresos de $ 2.400.000 y a 12 % en $ 3.6000.000 como ejemplo.

La actualización del mínimo no imponible en Ingresos personales (antes Ganancias) se va hacer anualmente a partir de enero de 2025 siguiendo el Indice de Precios al Consumidor del Indec, pero el Gobierno queda facultado a modificarlo durante el 2024 en el caso que se registren alteraciones macro que modifiquen la ecuación del impuesto sobre los salarios.

Es el mismo esquema que se había fijado para la actualización del mínimo no imponible de Ganancias sobre salario en el gobierno de Mauricio Macri y que despues fue dejado de lado por Massa cuando se aceleró mas la inflación en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner al punto que en un año se actualizó cuatro veces por decreto.

Al mismo tiempo quienes tributen el impuesto cedular que se triibuta sobre las rentas producto de dividendos, compra-venta de títulos valores, inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles tambien pagarán alícuotas menores que arrancan, igual que el impuesto sobre los Ingresos personales, desde 5 %.

Noticia en desarrollo...