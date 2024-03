La mirada empresarial a las modificaciones del Código Procesal Minero

El gobierno provincial propone cambios en materia minera, específicamente, modificar el Código de Procesal Minero. Para saber cómo han sido recibidas estas propuestas en el sector, Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, quien se encuentra en Canadá participando de la misma feria en la que está Alfredo Cornejo, dio el punto de vista empresarial por MDZ Radio 105.5 FM. Habló en detalle de los diferentes puntos que quieren modificar, teniendo en cuenta que Mendoza cuenta con leyes como la 7722, una traba para la minería.

Para Rodríguez, hubo dos anuncios importantes. Uno tiene que ver con “la modernización del Código Procesal Minero, hacerlo más ágil, incluir herramientas que no tenía el código del año '45, cuando todavía no habían ni concepciones ambientales, ni de responsabilidad social empresaria”. Por el otro lado, “se le está dando preponderancia a Malargüe, que cuenta con bastante licencia social, donde se va a tratar de avanzar”. Para el empresario minero, son anuncios “muy positivos en el sentido de que apuntan a destrabar el tema minero en Mendoza. Es complejo porque tenemos una ley restrictiva”.

Ley 7722

Se refiere a la Ley 7722 que, entre otras cosas, restringe el uso de sustancias altamente contaminantes. Al respecto dijo que, para la extracción del cobre sulfúrico, “no deberían usarse las sustancias que están prohibidas por la ley 7722, por lo tanto primero tenemos que saber qué tipo de cobre vamos a encontrar”.

Las modificaciones pareciera que no resuelven el problema que hoy tienen muchos empresarios mineros, que es el paso por la Legislatura que se requiere para, por ejemplo, aprobar una declaración de impacto ambiental, y para Rodríguez se trata de “un problema que tiene la ley, que viene desde el año 2007, que es el el artículo 3. Pero creo que la intención del Gobierno es ir ganando la confianza de la sociedad en los proyectos que se encuadran dentro de la normativa vigente, que pueden ser tramitados de forma transparente, participativa y que, después, en el desarrollo, se pueda ver que se ajustan a prácticas ambientales sostenibles”.

En este sentido, consideró que, según su opinión muy personal, “si la actividad minera puede desarrollarse como todos los que estamos en ella queremos, que es que sea sostenible, con controles, con transparencia, con participación de la ciudadanía, y aceptado por gran parte de la ciudadanía, se puede volver a rediscutir esta norma”.

Malargüe

Rodríguez sostuvo que “hay una zona de Malargüe donde hay bastante potencial de cobre sulfúrico. La idea del Gobierno es hacer un relevamiento ambiental, un informe de impacto ambiental. Esto creo que va a agilizar aquellos proyectos que estén ubicados en ese polígono de Malargüe occidental”. Agregó que, si bien no ha leído “la letra chica”, entiende que “cada uno de los proyectos va a tener que presentar su propio informe”.

PDAC 2024

Tanto el entrevistado como el gobernador Cornejo compartieron el PDAC 2024 en Canadá, un evento ante inversores impulsado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Al respecto, Rodriguez expresó que hubo “mucha gente preguntando por Mendoza que viene de muchos años donde solamente se escuchaban noticias muy negativas”, y que “hubo una presencia institucional del gobernador, la ministra de Energía y Ambiente y el director de minería, lo cual le dice al mundo inversor minero ‘acá estamos, queremos avanzar en el tema”.

Participación ciudadana