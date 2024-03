Alimentos cierra el mes con subas de dos dígitos y empuja la inflación de marzo

En marzo comenzó formalmente el año. Como indicaban los pronósticos de economistas consultados por MDZ, el precio de los alimentos se volvió a acelerar y junto con elementos estacionales –vuelta a clases y cambio de temporada de indumentaria-, la inflación se encaminaba a pegar un nuevo pico. El Gobierno tomó el toro por las astas, se reunió con supermercadistas, y finalmente, decidió abrir las importaciones para artículos de la canasta básica y alimentos. Aún restan ver los efectos de esta medida.

Producto de la caída del consumo, en la tercera semana de marzo el precio de alimentos se desaceleró. En tanto, en los últimos siete días tuvo un leve rebote. Así lo registra la consultora LCG en su habitual informe sobre el incremento en alimentos y bebidas durante la cuarta semana de este mes.

En el reporte se detalla que en la última semana la inflación en este rubro fue del 0,8%, es decir, se aceleró mínimamente un 0,1 punto porcentual respecto a los siete días anteriores. De esta manera, la suba promedia 10,2% en las últimas cuatro semanas y 8,6% punta a punta en el mismo período. En este sentido, cabe destacar que el rubro “Alimentos y Bebidas” es uno de los que más incidencia tiene en la cifra final del índice de Precios al Consumidor (IPC).

Fuente: consultora LCG.

Inflación de alimentos al cierre de marzo

El porcentaje de productos con aumentos semanales disminuyó a 23%, el mínimo desde la nueva gestión. El promedio de las últimas cuatro semanas se ubica en 29%.

Las variaciones de precios mostraron similar distribución en el centro, aunque menor dispersión respecto a la semana anterior.

El incremento de Verduras fue compensado por la caída de otro rubro estacional, como son las Frutas. El aumento de Bebidas explicó el 83% del aumento semanal.

Carnes, Lácteos y Panificados continuaron representando más del 63% de la inflación mensual, a pesar de la leve caída semanal de Carnes y las subas acotadas de las otras dos categorías.

Fuente: consultora LCG.

Qué pasa con los precios

Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, se refirió a las versiones que hablan de una baja de la inflación, y explicó que la situación no es tal, sino que, los precios crecen más lento.

"Lo que estamos viendo es un proceso de aceleración inflacionaria. Alguien podrá decir bueno, hay una desaceleración de diciembre para acá, pero no es así. Hay que tener en cuenta que estamos con un 13,2% en el segmento minorista, inflaciones que están en torno a 275% o 300% interanual y creciendo en los próximos meses", sostuvo el especialista.

Y añadió: "Está claro que no estamos hablando de un proceso de desinflación, sino, en todo caso, de un proceso en el que los picos inflacionarios se moderan levemente para llegar a meses de inflaciones muy altas, pero menos altas que en los picos. Todavía no hay una perspectiva de una desaceleración inflacionaria sustentable, sostenida, consistente. Y ése es el problema de la economía argentina". Se espera que el IPC de marzo no continúe a la baja, y, por el contrario, sea levemente superior al de febrero.

Desde la consultora LCG, expresaron: "No somos optimistas respecto a una marcada baja de la inflación en marzo. El Relevamiento de Precios de los Alimentos que hacemos marca una estabilización en niveles altos".

En un informe de la consultora EcoGo analizaron que, hacia finales de marzo, “el cambio en la promoción de “bundle” (2×1 o 70% de descuento en la segunda unidad) a descuento porcentual por unidad para todo podría generar por una única vez un menor incremento del IPC Nacional que estimamos entre 0,4% y 0,8% mensual, lo que ayudaría a la desinflación de los precios en marzo y abril”.

En conclusión, si bien muchos factores entran en juego y el mes cierra con una ralentización en el aumento de precios, los economistas consultados por MDZ coincidieron en que pese a que marzo no va a subir tanto como se estimaba en un principio, la perspectiva es un sostenimiento de niveles altos de inflación intermensual. Se espera que el IPC de marzo no continúe a la baja, y, por el contrario, sea levemente superior a febrero.