El pac-man de los sueldos: uno por uno todos los aumentos que llegan en abril

Mes a mes, los argentinos enfrentan una batería de aumentos. Es una tendencia prácticamente instalada y difícil de remover. La suba de precios generalizados y en niveles altos, llevó a que tome fuerza el fenómeno de indexar los bienes y servicios a la inflación -de manera implícita o explícita-.

Volvió la economía indexada. La última vez fue a comienzos del gobierno de Carlos Menem, cuando el país atravesaba una hiperinflación y antes de desembocar en el plan de convertibilidad de 1991. En este contexto, un nuevo mes asoma y 8 son los aumentos que carcomerán como un pac-man los ingresos de los argentinos.

Tarifas de gas

Tras idas y vueltas, finalmente el Gobierno anunció el aumento en las tarifas de gas desde el próximo lunes 1 de abril, por lo que, en verdad, se verá reflejado en las facturas de mayo.

Los usuarios residenciales de ingresos altos recibirán aumentos de hasta el 300% en su factura de gas.

Cabe destacar que, se quitó el subsidio al precio mayorista del combustible (en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST), por lo que, los hogares de altos ingresos, comercios e industrias serán los más afectados. Los aumentos se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominados "servicio general". Los nuevos valores para cada segmento de ingresos son:

Nivel 1 - Altos ingresos: en abril pasarán a abonar entre US$2,79 y US$2,95 el precio del gas por millón de BBU, la unidad de medida térmica; y en mayo, entre US$4,26 y US$4,50 por millón de BTU. Según las primeras estimaciones de las empresas, los incrementos llegarían hasta 300%, en algunos casos.

del gas por millón de BBU, la unidad de medida térmica; y en mayo, entre US$4,26 y US$4,50 por millón de BTU. Según las primeras estimaciones de las empresas, los incrementos llegarían hasta 300%, en algunos casos. Nivel 2 - Bajos ingresos: en abril pasarán a abonar entre US$0,74 a U$S0,78 por millón de BTU.

Nivel 3 - Ingresos medios: en abril pasarán a abonar entre US$1,10 y US$1,17 por sus bloques de consumo subsidiados. Hoy ese valor está en US$ 0,40. A todo consumo extra se aplicará la tarifa plena como en el segmento N1 (altos ingresos).

Cabe destacar que, los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos no tendrán subas en los valores del gas durante el invierno ni en la primavera. Sí, los hogares de altos ingresos.

Alumbrado, Barrido y Limpieza

La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) grava a todos los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obliga al pago de un tributo de carácter anual, dividido en 12 cuotas mensuales. Está conformado por la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (igual para todos) y el Impuesto Inmobiliario (progresivo y con alícuotas).

La metodología establecida para calcular el valor de cada cuota mensual es el promedio de los últimos cinco meses del IPCBA (Índice de Precios al Consumidor Ciudad de Buenos Aires). Es decir que en marzo el aumento será del 12%.

Educación

Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) detalló en diálogo con MDZ, que las escuelas privadas sin aporte del Estado ya enviaron comunicaciones con el aumento de abril que oscilaría entre un 9% y un 13%.

"En el caso de los colegios de CABA con aporte del Estado, con base en los incrementos salariales que se operaron en docentes y no docentes, el martes salió la disposición que actualiza los aranceles para abril en un 9,1%. En Provincia de Buenos Aires, estamos esperando un incremento similar. Tendría que ser un poco mayor porque el incremento de sueldos ha sido superior, pero todavía no se sabe exacto", indicó. Los colegios aumentan mes a mes en línea con el nivel de inflación y la recomposición salarial de personal docente y no docente.

Prepagas

En abril la medicina prepaga aumentará entre 16% y 19%, dependiendo de la empresa que brinde la cobertura médica y el plan.

Según un informe de Mercer, la pauta de aumento promedio de las coberturas médicas entre enero y marzo 2024 fue del 59,21%, y se proyecta más de un 200% de incremento anual. Sin embargo, hay casos en las que las prepagas superaron ampliamente este promedio. Para graficar, solo de diciembre a abril la suba acumulada de una prepaga de primera línea es del 153%; en otra compañía que da cobertura de salud, en el mismo período el incremento fue del 172%; y en una tercera del 170%.

A saber, un plan medio -ni el más caro ni el más económico- para una familia de cuatro personas puede llegar hasta el millón de pesos.

Transporte público

En abril, solo aumentará el boleto de colectivos y trenes para los usuarios que no hayan registrado la tarjeta SUBE.

Para los usuarios que no registren su tarjeta, el aumento en los precios será considerable. Esto representa un incremento de casi el 60%.

Quienes no tenga la tarjeta SUBE nominalizada pagarán los siguientes montos a partir de abril de 2024:

De 0 a 3 kilómetros: $430

De 3 a 6 kilómetros: $479,03

De 6 a 12 kilómetros: $515,92

De 12 a 27 kilómetros: $552,87

Más de 27 kilómetros: $589,54

A partir del 1 de abril, quienes no registren su tarjeta SUBE, tendrán aumentos en el boleto de colectivos y trenes.

El precio del boleto de tren desde abril con la Tarjeta SUBE sin registrar, corresponden al doble de la tarifa habitual para cada sección:

0-12 km: $260

12-24 Km: $338

Más de 24 Km: $416

Telefonía, internet y cable

Si bien no hay aumentos programados, una empresa líder del sector anunció en su plataforma que el 1 abril el servicio subirá un 25,5%. Por lo que, habría que ver si en el transcurso del mes se suman otras compañías de telefonía, internet y cable a esta suba.

Alquileres y expensas

Como cada mes, los inquilinos que deben actualizar el valor de su alquiler se encontrarán con un fuerte aumento. El porcentaje se conoce el primer día del mes y aplica un ajuste según la variación del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA), contemplando un mix entre las subas de la inflación y de los salarios. En diálogo con MDZ, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) detalló que la suba será del 196,7% anual.

Las expensas son los gastos de mantenimiento del edificio que deben ser abonados proporcionalmente de acuerdo al porcentual que corresponda en razón de los metros cuadrados de cada unidad funcional. En el actual contexto de alta inflación, el aumento de los costos (sueldo del encargado, servicios públicos, artículos de limpieza, arreglos en general, solo por nombrar algunos) también escala mes a mes y, por ende, también el valor de las expensas sube todos los meses. La actualización de alquileres en abril rozará el 200%.

Según detalló Diego Javier Gallione, secretario general de la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), se espera que las expensas suban entre 15% y 20%. El incremento estará empujado por la suba general de precios, y principalmente, de tarifas de luz.

Combustibles

El Gobierno estableció la suba de impuestos al Combustible Líquido y al Dióxido de Carbono, correspondiente a los trimestres de 2023 de forma gradual, de acuerdo a un cronograma de 4 meses. Esta vez empujará el precio en surtidor la actualización del tercer trimestre calendario de 2023, que se aplicará a partir del 1° de abril de 2024.

Es decir, al incremento mensual que tienen los biocombustibles, se suma la segunda etapa de descongelamiento de los impuestos a los combustibles e influirá la devaluación mensual de dos por ciento que aplica el Banco Central (BCRA). Por lo que, el aumento rondaría el 5%.

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el litro de la nafta súper en YPF pasaría a $836 por litro y la premium costaría $1031 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).