Cuáles son las mejores empresas para trabajar en la Argentina

La empresa de consultoria Great Place To Work publicó su ránking anual de los mejores lugares para trabajar en la Argentina, Según señalan, son organizaciones que "han demostrado un compromiso destacado con el bienestar de sus colaboradores y se han esforzado por crear entornos laborales excepcionales para todos" y que "comprenden que el progreso no se logra si las personas no progresan".

El reconocimiento se entrega en tres categorías distintas: para las grandes empresas de más de 1000 colaboradores, las empresas de entre 251 y 1000 colaboradores y las que tienen en su nómina a empresas de menos de 250 empleados.

La gran ganadora fue Cervecería y Maltería Quilmes que fue nominada como la mejor empresa para trabajar en el país. Con 5917 empleados, el 88% de ellos dice que eas un "excelente lugar para trabajar" y un 91% destacan que "los jefes conducen el negocio honesta y éticamente", un 93% que pueden tomarse tiempo libre para resolver sus asuntos personales, un 94% que reciben "buen trato independientemente de su posición en la empresa" y el 93% que se sienten "orgullosos cuando dicen que trabajan en esa organización".

La segunda empresa es Accenture, que emplea a 12.816 personas. El 85% de ellos sostienen que es un excelente lugar para trabajar.

En tercer lugar aparece McDonald´s, la reconocida marca de comidas rápidas. El 94% de sus 15.196 colaboradores la reconocen como excelente lugar para trabajar.

El resto de los primeros 22 lugares los ocupan, según el orden de receonomiento, PedidosYa, Ualá, Cargill, Banco Macro, Molinos, Curtiembre Arlei, SAP, Banco Ciudad, Telecom, SanCor Salud, Bimbo, Renault Group, Softtek, Konecta, EY, Aeropuertos Argentina 2000, Teleperformance, Nación Servicios y FlyBondi.

DHL Express. Great Place To Work

En el rubro de empresas de entre 250 y 1000 empleados, la gran ganadora fue DHL Express, una empresa de 631 empleados con un 97% de aprobación entre ellos. En segundo lugar aparece la cadena de hoteles Hilton, que cuenta con 666 empleados y un 94% de satisfacción laboral. El tercer lugar es para AES Servicios América.

Entre las más pequeñas la pyme que se lleva el primer lugar es LinkSolution. Le acompañaron en el podio Base4 Security y Adila Fin & Pay, todas empresas con base en la tecnología, al igual que la mayor parte de las 23 ranqueadas.

Orgullo de pertenecer

Al analizar los números y las respuestas de los colaboradores, una de las observaciones más sobresalientes de esta edición del ranking es el predominio del sentimiento de orgullo entre los colaboradores de estas organizaciones, algo que trasciende las jerarquías y rangos etarios. Se ha convertido, por tanto, en un factor omnipresente que influye directamente en los resultados empresariales y en la capacidad de las organizaciones de atraer y retener al mejor talento. Link Solution. Great Place To Work

Otro de los datos llamativos es el crecimiento de la percepción sobre la Comunicación de las expectativas (83 contra 82 de positividad de 2023). En cuanto a la Credibilidad y Respeto, se observó que las jerarquías más altas presentan percepciones mejores que las medias o bajas, un tema sobre el que seguramente haya que trabajar.

En cuanto al Propósito, se pudo ver que, si bien en la lista casi todas las empresas presentan percepciones muy positivas de sus empleados, los números son más bajos en los más jóvenes respecto de sus compañeros de edades más avanzadas. Más allá de eso, en el factor vinculado al Orgullo, los números son parejos en las distintas franjas etarias.

Para determinar las organizaciones que forman parte de esta lista, GPTW analiza la experiencia de los colaboradores en sus lugares de trabajo y lo hace a la luz del tamaño de cada organización, la composición de la fuerza laboral y lo que es típico en su industria.

Los empleados responden 60 preguntas que componen la encuesta y que describen hasta qué punto su organización crea un gran lugar para trabajar para todos. El 85% de la evaluación se basa en lo que los empleados informan sobre sus experiencias de confianza y el logro de su máximo potencial humano, mientras que las piezas restantes incluyen una evaluación de las experiencias diarias de todos los empleados con respecto a los valores de la empresa, la capacidad de las personas para aportar nuevas ideas y la eficacia de sus líderes para garantizar que tengan una experiencia constante.