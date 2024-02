Inflación: en febrero seguirá muy caliente y trepa al 22%, según estimaciones privadas

Según el pronóstico de 37 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, relevadas por el Banco Central en el llamado REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), la inflación acumulada mensual para el mes de enero llegaría al 21,9%, lo que implica una reducción del 3,6% respecto de diciembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Indec acusó un 25,5%.

En tanto, para febrero estimaron una inflación mensual de 18% y para todo el año de un 227%, lo que implica un camino de desaceleración, tras el pico que significó el mes de diciembre producto de la mega devaluación del 118%.

Los analistas del REM también proyectaron para 2024 una caída del Producto Interno Bruto (PBI) del 3%, empeorando la perspectiva en 0,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

En enero los precios siguieron con fuertes subas. Juan Mateo Aberastain Zubimendi

La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre del año, en tanto, se proyectó en 7,7% de la Población Económicamente Activa (PEA).

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 82.875 millones y las importaciones (CIF) US$ 66.912 millones, corrigiendo ambas a la baja en comparación con la encuesta anterior (-US$ 1.077 millones y -US$ 2.461 millones, respectivamente).