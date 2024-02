El Banco Central volvió a comprar dólares, aunque cedió reservas

El Banco Central sumó este martes, por compras netas en el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), US$ 167 millones a sus arcas. Aunque las reservas cedieron casi US$ 600 millones por pagos a organismos multilaterales.

De esta manera, la entidad lleva compradas en febrero compras por US$ 429 millones y desde el 13 de diciembre US$ 6.564 millones. Las reservas cerraron a US$ 26.392 millones.

El dólar mayorista cotizó a $ 829,5 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 346,2 millones, sin operaciones el el segmento de futuros MAE y en el Rofex de US$ 834 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar blue operó a la baja y cerró en $ 1.145 para la venta, lo que implicó una caída de $15 respecto del día anterior.

De esta manera la brecha cambiaria se redujo desde el máximo del año cuando el 23 de enero alcanzó el 50% al actual 38%.

Los dólares financieros, en tanto, tuvieron una jornada con un fuerte derrape. El MEP terminó en $1.188 y el CCL cerró en 1249, con bajas cercanas al 3%. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $ 848,5.