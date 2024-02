La minería argentina: una mirada integral

La minería en la actualidad, con la creciente demanda mundial de recursos minerales y la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, la atención hacia el potencial minero de Argentina se intensifica. En este contexto, es fundamental adoptar una visión integral que abarque no solo la explotación de los recursos, sino también su transformación, valorización y contribución al desarrollo socioeconómico del país.

El potencial minero de Argentina es vasto y diverso, abarcando una amplia gama de minerales y metales preciosos y estratégicos. Desde el oro y la plata hasta el litio, el cobre, el zinc, el hierro y las tierras raras, el país cuenta con una riqueza geológica que lo posiciona como un actor relevante en el mercado mundial de minerales. Sin embargo, aprovechar este potencial de manera sostenible y responsable requiere de una planificación integral que considere aspectos económicos, ambientales, sociales y laborales.

El potencial minero de Argentina es vasto y diverso, pero se necesitan políticas adecuadas para aprovechar las oportunidades. Foto: MDZ.

En primer lugar, es necesario articular un plan integral de desarrollo minero, que tenga en cuenta toda la cadena de valor, desde la exploración y la extracción hasta la transformación y la comercialización de los minerales. Esto implica la creación de políticas competitivas claras que promuevan la inversión en el sector, fomenten la innovación tecnológica y garanticen la sustentabilidad del medio ambiente.

Además, es fundamental promover la transparencia y la participación ciudadana en todas las etapas del proceso minero, desde la concesión de los derechos de explotación hasta la restauración de los sitios mineros, una vez finalizada la actividad. Esto contribuirá a generar confianza tanto en los inversores como en la sociedad en general, y a asegurar que la minería se lleve a cabo de manera responsable, competitiva y sustentable.

En cuanto a la transformación y valorización de los minerales, es necesario impulsar la competitividad y sustentabilidad de la industria nacional que agregue valor a los productos mineros antes de exportarlos. Esto incluye la construcción de plantas de procesamiento y refinación, así como la promoción de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Al agregar valor a los minerales en el país, se generan empleos de mayor calidad y se diversifica la economía, reduciendo la dependencia de la exportación de materias primas.

Es fundamental promover la transparencia y la participación ciudadana en todas las etapas del proceso minero. Foto: MDZ.

En este sentido, es importante destacar el papel del litio y el cobre como minerales estratégicos de cara a la transición energética. Argentina cuenta con importantes reservas de litio en la región de la Puna y también de cobre, lo que la coloca en una posición privilegiada para convertirse en un actor clave en la cadena de suministro global de estos commodities. Sin embargo, para aprovechar este potencial es necesario desarrollar una política industrial competitiva que promueva la producción de baterías de litio, cables, vehículos eléctricos y otras tecnologías de alto valor agregado.

En cuanto al aspecto económico, es fundamental promover la competitividad de la minería argentina en el mercado internacional. Esto implica mejorar la eficiencia y la productividad de las operaciones mineras, así como reducir los costos logísticos y de transporte. Además, es necesario trabajar en la promoción de la inversión extranjera y en la apertura de nuevos mercados para los productos mineros argentinos.

En términos de sustentabilidad ambiental, es necesario implementar medidas efectivas de mitigación y control, así como de restauración de los sitios mineros una vez finalizada la actividad. Esto incluye la implementación de tecnologías y prácticas mineras más limpias y sostenibles, así como el monitoreo continuo de la calidad del aire, el agua y el suelo en las zonas mineras.

En el aspecto social, es fundamental garantizar la participación y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales en todas las etapas del proceso minero. Esto implica la consulta y el diálogo con las comunidades afectadas, así como la implementación de programas de desarrollo comunitario que generen beneficios tangibles para la población local, como empleo, infraestructura y servicios básicos. Es importante destacar el papel del litio y el cobre como minerales estratégicos para la transición hacia energías limpias. Foto: MDZ.

En cuanto al aspecto laboral, es necesario promover condiciones de trabajo seguras y dignas para los trabajadores mineros, así como impulsar una mayor formación y capacitación profesional en el sector.

La minería argentina enfrenta desafíos y oportunidades significativas en el contexto de la transición hacia una economía más sostenible y resiliente. Adoptar una visión integral que considere aspectos económicos, ambientales, sociales y laborales es fundamental para aprovechar el potencial minero del país de manera responsable y sustentable, y para contribuir al desarrollo socioeconómico de Argentina en su conjunto.

En cuanto a los datos de exportación, según cifras oficiales, el Valor Acumulado de Exportaciones Minerales (EMA) FOB ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años. En 2010, las exportaciones minerales acumuladas ascendieron a US$ 2.389 millones, mientras que en 2022 alcanzaron los US$ 2.475 millones. En 2023, este valor se incrementó a US$ 2.584 millones.

Para el año 2024, se proyecta un aumento significativo, con una estimación de aproximadamente US$ 3.405 millones. Estos datos reflejan el crecimiento y la importancia del sector minero en la economía argentina, así como su potencial para contribuir al desarrollo del país en los próximos años.

Esto permitirá virar para el tercer trimestre del 2024, si todo continúa así, con el plan económico del presidente Javier Milei, sobre resultados económicos favorables sobre la inflación y recuperación de los salarios de los argentinos, comenzando a recuperar el terreno perdido de los últimos años, cuando tocó los US$ 1832 dólares en el 2017. Esto permitirá a Argentina volver a recuperar los salarios en dólares, si la competitividad de la minería se desarrolla. Pablo Rutigliano

* Lic. Pablo Rutigliano. Presidente & Fundador Cámara Latinoamericana del Litio