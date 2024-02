Tecnología, minería y energía impulsarán las fusiones y adquisiciones en Argentina

Según el informe de PwC Argentina de la práctica de Deals: "Fusiones y Adquisiciones (M&A) en Argentina: Cierre año 2023 y perspectivas 2024", durante el año 2023 se registraron 89 transacciones de M&A por un valor de U$S 1.800 millones. Si bien la cantidad de deals aumentó un 6% respecto al año 2022 (89 vs 84), el monto operado fue un 53% menor (U$S1.800 vs. U$S3.700 millones).

La caída del valor de las operaciones se debió al volátil y complejo contexto económico y político de Argentina, durante el 2023.

El análisis detalla que, a pesar de la crisis, los compradores extranjeros siguen siendo los protagonistas del mercado, ya que participaron en el 57% de las transacciones realizadas. El 60% de los casos que involucraron a compradores extranjeros, se trató de grupos multinacionales que ya contaban con operación previa en el país. El resto fueron primeras incursiones en Argentina,

principalmente en los sectores de tecnología, minería y energía. A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, en donde los compradores del tipo financiero (como fondos de private equity) son muy relevantes, en Argentina continúan con poca presencia.

Durante 2023, hubo menos de tres transacciones en las que un jugador financiero fue comprador, esto se debe a la falta de previsibilidad financiera y económica que ha tenido el país. De igual forma, en 2023, las multinacionales continúan abandonando el país, como ocurrió en 2022. Es por ello por lo que hubo al menos 17 transacciones en las que un grupo multinacional vende toda

o una parte de su operación en Argentina.

Los tamaños de ticket disminuyeron, ya que, en su mayoría fueron menores a U$S 20 millones

También se registraron al menos cinco transacciones por montos superiores a los U$S 100 millones un nivel levemente inferior a 2022, con la diferencia que este año no hubo transacción en el rango de los U$S 1.000 millones.

En tanto, energía & recursos fue el sector dominante porque concentró el 43% de los deals y más del 90% del valor operado. El subsector más activo fue minería (20 operaciones). TMT (Tecnologías, Medios y Telecomunicaciones) fue el segundo sector, ya que, tuvo una caída debida a la desaceleración que ha sufrido el sector de tecnología a nivel mundial. En alimentos & agro, un sector en el que Argentina siempre va a ser competitiva se registró en total 10 transacciones. En servicios financieros hubo 6 transacciones relacionadas a los segmentos de bancos, seguros y asset management.

Predicciones 2024

"El Gobierno de Javier Milei genera expectativas de un fuerte incremento del deal flow de M&A para los próximos años. No vemos que sea inmediato, sino más bien gradual, y estará relacionado a los avances que pueda tener el gobierno en los distintos frentes en los que está trabajando (regulatorio, macroeconómico, fiscal, laboral, etc.) Recordemos que las inversiones de M&A en general son a mediano-largo plazo, y por encima de todo se necesita previsibilidad", afirma Juan Procaccini, socio de PwC Argentina, líder de la práctica de Deals.

Por esta razón, se estima que continuará la volatilidad en la economía local en el corto plazo, incluyendo niveles altos de inflación, brecha cambiaria, caída en los niveles de actividad. Este contexto de normalización implicará cambios en modelos de negocios y ecuaciones rentabilidad, en donde habrá sectores que saldrán más favorecidos que otros. "Sectores como minería, petróleo & gas, tecnología y agronegocios continuarán siendo generadores naturales de transacciones. Son sectores en los que los inversores le dan más importancia al acceso a la capacidad-recurso-mercados, que a las condiciones económicas locales. Si el gobierno genera las condiciones adecuadas, estos sectores tienen la capacidad para crecer aún más", comenta Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

En 2024 se espera una fuerte recuperación de la actividad de M&A. Este optimismo se basa en la recomposición reciente que han tenido los mercados bursátiles, la expectativa a la baja de los niveles de inflación y de las tasas de interés, además de la necesidad que tienen muchas compañías de adaptar y transformar sus modelos de negocio, que es la esencia de los deals. "Ante la posibilidad de tener un mercado de M&A más amplio y profundo, y considerando que 2024 podría denominarse un año de transición, para todos aquellos que están pensando en el corto, mediano o inclusive largo plazo, vender o abrir el capital de su empresa, puede ser un buen momento para comenzar a prepararse. Los procesos de M&A son intensivos y demandantes, y tendrán más probabilidad de éxito aquellas empresas que se hayan preparado", concluye Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina de la práctica de Deals. Ignacio Aquino.

* Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina. Juan Procaccini.

* Juan Procaccini, socio de PwC Argentina.